Ministra da Defesa da Alemanha apresenta demissão

A ministra da Defesa, Christine Lambrecht, fragilizada por uma série de polémicas, apresentou esta segunda-feira a demissão ao chanceler Olaf Scholz, anunciando a decisão durante uma declaração aos jornalistas.

"A concentração dos meios de comunicação na minha pessoa durante meses não permite elaborar relatórios e discussões objetivas sobre os militares, o Bundeswehr (Forças Armadas alemãs) e orientar políticas de segurança que sejam do interesse dos cidadãos alemães", afirmou Christine Lambrecht durante a declaração à imprensa, em Berlim.

As principais críticas contra Lambrecht relacionavam-se com a forma como a ministra pretendia modernizar as Forças Armadas, assim como as questões relacionadas com o abastecimento de armamento alemão à Ucrânia.

