A empresa ficou conhecida pela produção dos frigoríficos que armazenaram as vacinas contra a covid-19 durante a pandemia.

Tecnologia

Ministério garante desenvolvimento da 'B Medical Systems' no Luxemburgo

Henrique DE BURGO A empresa ficou conhecida pela produção dos frigoríficos que armazenaram as vacinas contra a covid-19 durante a pandemia.

A empresa B Medical Systems, com sede em Hosingen e conhecida durante a pandemia pela produção de frigoríficos para armazenar vacinas, vai continuar a desenvolver, no Luxemburgo, as suas atividades no domínio das tecnologias da saúde.

A garantia foi dada pelo Ministério da Economia, depois de o ministro da tutela, Franz Fayot, ter assinado um memorando de entendimento com a empresa norte-americana Azenta, que comprou a B Medical Systems em outubro, por 410 milhões de euros.

A assinatura do protocolo decorreu em Boston, durante a visita de trabalho presidida pelo Grão-Duque Herdeiro, Guillaume, que termina hoje em Nova Iorque.

Fundada em 1979 no Luxemburgo, a B Medical Systems é pioneira na indústria de equipamentos médicos, líder mundial na cadeia de frio para vacinas e está presente em mais de 140 países.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.