LCGB e OGBL pedem uma reunião urgente com direção da empresa.

Indústria

Metalúrgica John Zink pode vir a avançar com despedimentos em Dudelange

Henrique DE BURGO LCGB e OGBL pedem uma reunião urgente com direção da empresa.

A empresa metalúrgica John Zink anunciou esta quinta-feira uma possível redução dos trabalhadores na fábrica de Dudelange.

Os sindicatos OGBL, LCGB e a delegação de pessoal reagiram a este anúncio com “espanto”, já que na véspera, a direção da empresa confirmou que os postos de trabalho no Luxemburgo não seriam, de momento, afetados pelos planos do grupo Koch, que detém a metalúrgica.

Negociações sobre manutenção de postos de trabalho na Husky vão continuar Sindicatos e Governo tentam uma solução para manter os 155 postos de trabalho.

Face a este anúncio, a OGBL e a LCGB referem, num comunicado conjunto, que solicitaram uma reunião de emergência com a direção da John Zink.

Este poderá ser mais um revés para o setor industrial luxemburguês, depois de as empresas DuPont e Husky terem anunciado reestruturações.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.