Trabalho

Metade dos trabalhadores do setor financeiro quer mudar de emprego

Susy MARTINS A conclusão consta de uma sondagem realizada pela central sindical OGBL.

Descontentamento com o salário, horas extraordinárias por pagar ou ainda medo de perder o posto de trabalho são as principais razões apontadas para a insatisfação dos trabalhadores do setor financeiro no Grão-Ducado, segundo uma sondagem realizada pela central sindical OGBL.



O sindicato questionou cerca de 450 trabalhadores do setor e 52,5% disseram querer mudar de emprego.

A OGBL frisa que tornar o setor mais atrativo tem de ser uma prioridade.

O inquérito revela ainda que 80% das pessoas sondadas gostariam de trabalhar mais a partir de casa para conseguir conciliar melhor a vida de família com a vida profissional.

No final do ano passado, o setor financeiro empregava 53.111 trabalhadores, o que representa 11,23% do total de pessoas que trabalham no Luxemburgo.

