Luxemburgo

Metade dos residentes compra ou vende artigos em segunda mão

Diana ALVES Móveis, livros, CD/DVD, bicicletas e trotinetas são os artigos usados que os residentes estariam mais interessados em comprar em segunda mão.

Boas notícias do ponto de vista ambiental. Os residentes do Luxemburgo estão a reutilizar mais. Um inquérito do TNS-Ilres, que sondou 1.012 agregados, revela que metade dos residentes compra ou utiliza artigos em segunda mão.

De acordo com uma nota divulgada hoje pelo Governo, os resultados da sondagem são encorajadores, já que aponta para uma mudança dos hábitos de consumo dos residentes.

O inquérito demonstra que praticamente todas as pessoas entrevistadas veem com bons olhos a reutilização de objetos e consideram que deve haver uma aposta nesta tendência.

Nove em cada dez residentes sondados afirmam já ter dado um artigo que não utilizava e mais de metade assegura ter comprado ou vendido artigos no mercado de segunda mão. A sondagem mostra também que os mais jovens são os mais adeptos da tendência.

Móveis, livros, CD/DVD, bicicletas e trotinetas são os artigos usados que os residentes estariam mais interessados em comprar.

Por outro lado, consideram que há toda uma panóplia de produtos com potencial de reutilização: roupa, sapatos, acessórios, móveis, eletrodomésticos e aparelhos eletrónicos. Artigos que podem ser encontrados em vários locais, mas sobretudo na Internet, com as redes sociais a assumirem-se aqui como um canal incontornável.

O preço e o respeito pelo meio ambiente são as principais razões que levam à compra de artigos em segunda mão.



