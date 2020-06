95% dos pedidos de empresas para usufruir de uma moratória foram aceites, mas no que toca a empréstimos com garantias do Estado somente 50% dos pedidos foram validados.

Metade dos pedidos de empréstimo com garantias do Estado é recusada

Os dados foram divulgados pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, na comissão parlamentar das Finanças e Orçamento. Relembre-se que uma moratória é uma suspensão do pagamento de um crédito por um determinado período de tempo.Segundo o governante, 95% dos pedidos foram aceites, o que representa um valor de 3,5 mil milhões de euros.

As moratórias podiam ser ainda completadas por outra medida decidida pelo Governo: os empréstimos garantidos pelo Estado. Segundo Pierre Gramegna, houve 200 pedidos para este tipo de empréstimos, mas no entanto somente 50% foram validados. Gramegna especificou que as empresas que pediram esta ajuda eram sobretudo dos setores da restauração e retalho. O titular da pasta das Finanças acrescentou ainda desconhecer porque é que 50% dos pedidos foram recusados, uma vez que se trata de uma decisão que cabe às instituições bancárias.

Na sessão com os deputados, o ministro congratulou-se ainda com o sucesso da medida implementada durante a crise sanitária, sobretudo junto das Pequenas e Médias Empresas (PME), que durante alguns meses não precisam de pagar as suas mensalidades.



