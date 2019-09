Em causa estarão 6,7 milhões de euros transferidos naquele período, que teriam como objetivo reduzir o imposto a pagar por Messi.

Messi no centro de suspeitas de fraude fiscal que passa pelo Luxemburgo

Em causa estarão 6,7 milhões de euros transferidos naquele período, que teriam como objetivo reduzir o imposto a pagar por Messi.

Lionel Messi está de novo no centro das atenções, mas por maus motivos. Em causa está um esquema fiscal que passou ppor uma conta bancária no Luxemburgo e que terá sido utilizado para reduzir a fatura fiscal do jogador.

Uma investigação do site francês Mediapart com base em documentos do Football Leaks adianta que o argentino montou uma operação fraudulenta entre 2009 e 2014, com a ajuda do FC Barcelona.

Segundo a investigação, o clube catalão terá feito transferências para uma conta no Luxemburgo detida por uma sociedade londrina, Sidefloor. O dirigente da sociedade seria na prática o pai de Messi, Jorge Messi. Em causa estarão 6,7 milhões de euros transferidos naquele período, que teriam como objetivo reduzir o imposto a pagar por Messi.

Em julho de 2016, jogador e o pai foram condenados por uma fraude fiscal de 4,16 milhões de euros sobre direitos de imagem recebidos entre 2007 e 2009 através de uma complexa rede de sociedades.