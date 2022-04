Ministros das Finanças dos 19 países da zona euro concluíram que a queda não será tão grande porque as economias já estavam a recuperar quando começou a guerra. Mas a inflação em média já chegou aos 7% e as incertezas são muitas.

Mesmo com a guerra algumas economias da UE podem não cair

Telma MIGUEL Esta segunda-feira os ministros das Finanças dos 19 países da zona euro concluíram que a queda não será tão grande porque as economias já estavam a recuperar quando começou a guerra. Mas a inflação em média já chegou aos 7% e as incertezas são muitas.

Foi uma reunião dominada pelas "imagens horríveis dos ataques a civis ucranianos", referiu Paschal Donohoe, o presidente do Eurogrupo. oS ministros das Finanças dos 19 países da zona euro, reunidos esta segunda-feira, concluíram que a queda não será tão grande porque as economias já estavam a recuperar quando começou a guerra. Mas a inflação em média já chegou aos 7% e as incertezas são muitas: sobre a duração da guerra e sobre a decisão de boicotar o gás russo. Mas apesar da desaceleração da economia, existe a almofada da recuperação pós-pandemia, disse Paschal Donohoe.

Tal como em todas as reuniões das instituições europeias desta segunda-feira, as imagens das cidades perto de Kiev libertadas pelo exército ucraniano com corpos de civis nas ruas foi o pano de fundo das conversas. "Ficámos absolutamente chocados", disse Paschal Donohoe, o presidente do grupo informal dos 19 ministros das Finanças da zona euro que neste dia 4 se reuniram no Luxemburgo. E disse, por causa dessas imagens, reveladas após a retirada das tropas russas, "estamos prontos para aumentar as sanções e ajudar o povo da Ucrânia".

Mas nem Paschal Donohoe, nem Paolo Gentiloni, o comissário europeu que esteve na reunião do Eurogrupo, garantiram na noite de ontem se uma proibição de importação total do petróleo e do gás russo estava a ser considerada.

Mas quando há uma semana se dizia que cortar com o fornecimento dos combustíveis fósseis russos era impossível para já, dada a extrema dependência de alguns países (sobretudo a Alemanha), Gentiloni admitiu, no entanto, na noite de ontem que banir "o gás e o petróleo não está fora da mesa de negociações. Não o estamos a planear já, mas depende da escalada da violência da guerra". As imagens vindas de Bucha estão a ter impacto nas decisões de Bruxelas.

De qualquer maneira, disse Paschal Donohoe, este assunto não é da competência do Eurogrupo. Mas durante o Ecofin, a reunião dos 27 ministros das Finanças de toda a União Europeia - e que acontece esta terça-feira no Luxemburgo - isso será certamente avaliado, incluindo novas sanções.

O que está a ser preparado como medidas que podem avançar para já são mais restrições em exportações de componentes high-tech, mais e mais duras restrições a indivíduos, e novas sanções a bancos. Também esta terça-feira, a Comissão Europeia está a preparar um novo pacote de sanções, que os países irão apreciar ainda esta noite.



Lituânia já se livrou do gás russo: nem mais um cm3

"Sabemos que as sanções têm um impacto enorme na economia da UE, e temos que enfrentar esse preço. E se as sanções se estenderem ao petróleo e gás esse impacto irá ampliar-se", adiantou segunda-feira à noite aos jornalistas Paolo Gentiloni. Quão profundamente iria a economia europeia ser afetada, ainda não há respostas sobre isso. Sabe-se apenas que o golpe seria duríssimo para a Alemanha.

O tema da semana, quer nas reuniões da CoReper, os embaixadores em Bruxelas dos 27 países, quer no colégio de comissários, quer a nível dos líderes dos países, será certamente até que ponto a Europa poderá dar esse passo para parar de financiar a guerra de Putin. O entendimento geral é que uma medida com esse alcance só o Conselho Europeu pode tomar.

Entretanto, a Lituânia já tomou essa decisão e acabou com a importação de gás russo desde o início do mês. A primeira-ministra da Lituânia, Ingrida Šimonytė, disse que o seu país não irá consumir um único centímetro cúbico de gás russo.

O presidente francês Macron - neste momento em campanha eleitoral - é um dos que apoia os países bálticos na ideia de banir as importações de hidrocarbonetos russos.

Quanto à questão de o petróleo e o gás russo serem pagos em rublos, como Putin está a exigir, a resposta de Gentiloni foi a que tem sido dada sempre: "Nos contratos assinados está discriminado que o pagamento é em dólares ou euros e nós respeitamos os contratos".

Economia a desacelerar, mas almofadada pela recuperação pós-pandemia

Paschal Donohoe, o irlandês que assumiu a presidência do Eurogrupo depois de Mário Centeno, salientou que a discussão do Eurogrupo se centrou sobre o impacto da guerra na economia da zona euro e quis sublinhar dois pontos. O primeiro, é que "por causa do risco de incerteza, o Eurogrupo fez questão de manter a política orçamental ágil para poder responder ao desenvolvimento dos cenários". O outro ponto, é que houve no meio de toda a incerteza que a Europa e o mundo estão a atravessar um elemento favorável: "Entrámos neste novo cenário de crise, com uma forte recuperação na zona euro. Portanto, isto significa que em muitas economias ainda estamos a prever crescimento positivo para 2022".

Mas em outras há um "impacto forte em termos de preços da energia e custos dos preços dos bens de consumo provocados pela guerra". Mas há medidas em curso para contrabalançar a escalada de preços.

E há outro fator positivo sublinhou Donohoe: "No meio termo, a nossa transição para outras fontes de energia irá acontecer muito mais depressa do que pensámos inicialmente, o que enfatiza a necessidade tanto o setor público como o privado investirem em renováveis.

Não foi detetada inflação em espiral na zona euro

E apesar de preços estarem a gerar inflação na zona euro, no entanto, "nem a Comissão nem o Banco Central Europeu detetaram sinais de estes preços estarem a gerar uma espiral de inflação na zona euro, mas isto é algo que estaremos a monitorizar muito de perto", disse o presidente do Eurogrupo.

De uma forma geral, Donohoe ligou "as atrocidades que estão a ser infligidas ao povo ucraniano" ao aumento do custo de vida na UE, mas "tem havido grande resistência da zona euro a absorver estes custos, em termos dos apoios que estão a ser fornecidos aos cidadãos e também ao papel que os cidadãos da UE estão a ter ao acolher os ucranianos".

Se se responde a uma agressão militar com sanções económicas, é impossível não ter "baixas" na economia, explicou Gentiloni, salientando que a inflação é essa consequência: "A inflação chegou a 7,5% em março e este número inclui uma larga dispersão entre os Estados-membros. Uns têm uma inflação de 5% e outros têm inflação de dois dígitos". E a energia é o elemento chave na inflação:

"Em março, a influência da energia na inflação foi de 44,7%. Há 14 meses , em janeiro de 2021, essa influência era negativa", afirmou.

Além do efeito na inflação "a guerra está a exacerbar pressão nas cadeias de abastecimento. Temos que reduzir a dependência estratégica da Rússia, vamos continuar a monitorizar os dados", explicou Gentiloni. A primeira grande avaliação do impacto da guerra sobre o Produto Interno Bruto dos países vai ser considerado no Semestre Europeu de primavera, que será apresentado a 16 de maio. "É obviamente claro que os 4% de crescimento que prevíamos está fora de questão, mas o que acontecer terá que ver com a duração da guerra e o seu impacto globalmente, como vai ser a questão da energia, e a questão da confiança dos consumidores e dos investidores vai ser fundamental", sustentou Gentiloni, que adiantou que "os Planos de Recuperação e Resiliência que estão a ser adotados e as medidas fiscais elásticas têm ajudado a navegar estas águas conturbadas".

Preço da habitação subiu 40% desde 2013 na zona euro

Também Gentiloni salientou que a guerra ainda não está a ter consequências severas na vida dos cidadãos da UE porque "acabámos a pandemia com um grande equilíbrio e recuperação".

Durante a reunião do Eurogrupo foi ainda discutida a União Bancária Europeia – em que Paschal Donohoe está particularmente envolvido – e a questão da habitação na Europa. Onde os números são, segundo Gentiloni, aflitivos: "Segundo uma avaliação da Comissão o preço da habitação na zona euro subiu 40%, muito mais do que o aumento dos salários, e muito acima da inflação".

Esta distorção do mercado da habitação deveu-se sobretudo, segundo o comissário da Economia, "à falta de oferta". Gentiloni sublinhou que a questão da habitação na UE "tem consequências sociais muito profundas".



