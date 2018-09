A Alemanha e França não desmonstraram estar muito confiantes em relação a um consenso sobre o Brexit.

Merkel e Macron pouco otimistas sobre o Brexit (atualizada)

A Alemanha e França não desmonstraram estar muito confiantes em relação a um consenso sobre o Brexit.

Alemanha e França não desmonstraram estar muito confiantes em relação a um consenso sobre o Brexit.

De acordo com a Bloomberg, a primeira-ministra britânica, Theresa May, terá pedido durante um discurso perante os responsáveis dos países europeus, que a União Europeia (UE) fizesse algumas concessões para que se chegue a um acordo. No entanto, segundo a agência noticiosa, os líderes mostraram hoje pouca abertura para mudanças de posição, à chegada à cimeira informal que se realiza em Salzburgo, Áustria.

“No curto, médio e longo-prazos, temos de defender os interesses da UE”, afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron, acrescentado que o Brexit não deveria colocar em risco a integridade do mercado único”. Macron terá ainda apelado aos líderes europeus para que se mantenham unidos em relação ao Brexit e advertiu que o Reino Unido deve encontrar uma solução para a fronteira irlandesa.

Diplomatas ouvidos pela Bloomberg afirmam que esta posição de França não surpreende, já que este país adota normalmente uma posição mais dura quanto ao Brexit. No entanto, os alemães também se mostraram insatisfeitros com a apresentação de Theresa May na quarta-feira à noite. Fonte da agência noticiosa afirmou que a chanceler alemã, Angela Merkel, considerou que não havia nada de novo no discurso da governante britânica.

A saída do Reino Unido da UE é um temas em debate na cimeira de Salzburgo, onde estão presentes também o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, e o homólogo português António Costa.

A Bloomberg avançou na semana passada que está em preparação uma cimeira a meio de novembro, onde se espera que se chegue a acordo sobre o Brexit. No entanto, as negociações parecem estar longe de estar fechadas. Hoje o presdiente da UE, Donald Tusk, afirmou que esta cimeira só se realizará se se fizerem entretanto avanços suficientes no caminho de um acordo.

No meio deste cenário que parece pouco favorável, May enfrenta ainda a oposição dentro do seu próprio partido. A 30 de setembro decorre o congresso anual do Partido Conservador e May terá de convencer o próprio partido de que é a melhor pessoa para liderar o processo do Brexit.