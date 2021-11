As autoridades consideram que uma vez que não existem embalagens na loja não está garantida a segurança sanitária exigida.

Crise

Mercearia orgânica 'Ouni' faz último esforço para não fechar portas

As lojas de produtos orgânicos sem embalagens 'Ouni' correm o risco de fechar no Luxemburgo. As restrições impostas pela pandemia obrigaram até ao fecho temporário da mercearia em Dudelange, apenas três dias após a abertura, em 2020. As autoridades consideram que uma vez que não existem embalagens na loja não está garantida a segurança sanitária exigida.

Cinco anos depois da abertura de primeira loja, na rue Glesener, na Cidade do Luxemburgo, o futuro da 'Ouni' parece estar em perigo. O recurso ao take-away e ao serviço de entrega ao domicílio não tem compensado os gastos e a situação é crítica. Para tentar inverter o cenário de fecho, a 'Ouni' lançou no mercado a aquisição de ações da loja (100 euros por unidade) e empréstimos de acionistas (a partir de mil euros).

A 'Ouni' vai ainda lançar, nos próximos dias, uma campanha de crowdfunding e tem apelado às compras nos seus estabelecimentos.

O conceito da loja passa pela compra sustentável, sem desperdício e sem plástico e onde todos os produtos são vendidos a granel. Os clientes são incentivados a trazer o seu próprio saco ou recipiente e a comprar apenas o que realmente vão consumir.

