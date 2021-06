Habitação no Luxemburgo sofreu um aumento recorde em 2020

No mesmo ano em que a crise económica se instalou no mundo por causa da pandemia de covid-19, os preços das casas no Luxemburgo sofreram um aumento nunca registado antes.

No mesmo ano em que a crise económica se instalou no mundo por causa da pandemia de covid-19, os preços das casas no Luxemburgo sofreram um aumento nunca registado antes.

O sector imobiliário é uma das maiores preocupações dos cidadãos do Luxemburgo. Os preços elevados impedem as famílias de baixos rendimentos de comprar uma casa.

No Luxemburgo, os preços dos imóveis têm vindo a aumentar a um ritmo acelerado nos últimos dez anos e atingiu o seu pico em 2020, com um aumento de 14,5%, um dos maiores aumentos jamais registados.

No entanto, apesar de poder haver uma desaceleração neste aumento, prevê-se que os valores continuam a subir. Para 2021, o Statec prevê um aumento de 9%, e em 2022, a rondar os 5%. Ou seja, o cenário vai continuar desajustado à realidade de muitos residentes do Grão-Ducado. piorar.

O Statec concluiu ainda que não se pode falar de ""bolha especulativa" no Luxemburgo porque o os fundamentos têm sido capazes de explicar, desde 1980, quase 80% das flutuações observadas nos preços imobiliários. No entanto e analisando 2020, um ano atípico em todos os sentido, é possível falar de uma significativa sobrevalorização, que pode ser estimada em cerca de 5%.









