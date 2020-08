Mercado de seguros continua em queda no segundo trimestre

A queda deve-se ao impacto da covid-19. Apesar de os seguros "não vida" terem crescido 8,81% no segundo trimestre graças ao impacto da chegada de novas seguradoras ao Luxemburgo, depois do Brexit, lê-se ainda no relatório.

Após um início de ano já fraco, o mercado de seguros continua com tendência de queda no segundo trimestre.

De acordo com o relatório dos Auditores de Seguros (Commissariat aux assurances), em todas as seguradoras combinadas, os prémios caíram 19,5% em relação ao igual período do ano anterior.

Nos primeiros seis meses do ano, as cobranças globais registaram uma queda de 20,04%, com os prémios a cair 33,78% no setor de seguro de vida, mas a aumentar 8,8% no seguro "não vida".

Os auditores explicam a queda no seguro de vida com os efeitos da crise sanitária, que geraram "incertezas quanto às perspetivas económicas e à evolução dos mercados financeiros".

Entre as quedas nas cobranças, destaque para perdas de 65,7% nos prémios de produtos com retorno garantido, enquanto nos produtos associados a unidades de participação a redução foi bastante menor, com 5,24%.

O total de provisões técnicas das seguradoras do ramo vida atingiu 199,84 mil milhões de euros no final de junho de 2020, um aumento de 2,8% em relação a junho do ano passado e de 4,23% em relação ao final de março deste ano.

O aumento de 8,10 mil milhões no 2º trimestre de 2020 deve-se à recuperação nos mercados financeiros.

Quanto aos seguros "não vida", cresceram 8,81% no segundo trimestre graças ao impacto da chegada de novas seguradoras ao Luxemburgo, depois do Brexit, lê-se ainda no relatório.



