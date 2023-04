A informação foi avançada pelo gabinete nacional de estatísticas.

Habitação

Menos autorizações de construção concedidas em 2022

Susy MARTINS A informação foi avançada pelo gabinete nacional de estatísticas.

As 102 comunas do país emitiram em 2022 4.709 autorizações de construção de alojamentos. Menos um quarto do que em 2021 (-23%). Os dados foram divulgados pelo gabinete nacional de estatísticas, o Statec.



Embora 2021 tenha sido um ano positivo para o setor, com a emissão de um grande número de autorizações (6.105) - comparando com o período anterior à covid-19 - a conclusão do Statec é agora mais pessimista: em 2022 as comunas que concederam menos autorizações para a construção de habitações. Na comparação com 2016, a diminuição de pedidos é de 16%.

A razão para esta diminuição é conhecida: os pedidos para construir diminuíram devido à evolução atual da situação, com taxas de juro elevadas e os preços das construções e das matérias-primas a aumentar.



Capital registou a maior quebra

Repartindo geograficamente, foi na Cidade do Luxemburgo que se constatou uma maior diminuição de autorizações de construção, passando de 1.701 em 2021 para 772 em 2022 (-55%).

Seguem-se os cantões do Norte e Oeste com uma diminuição de 242 habitações (752 em 2022 contra 994 em 2021, ou seja -24%).

Os cantões do Centro e do Sul registam uma redução de 157 habitações (2.726 em 2022 vs 2.883 em 2021). Os municípios dos cantões do Leste autorizaram 459 habitações em 2022 contra 527 em 2021, ou seja, uma redução de 68 habitações (-13%).

