Câmara dos Deputados

Medidas sanitárias no Parlamento custaram mais de meio milhão ao Estado

Susy MARTINS

As despesas da Câmara dos Deputados com as medidas sanitárias custaram cerca de 536.000 euros aos cofres do Estado. Nelas incluem-se a compra de máscaras e gel desinfetante e despesas com material audiovisual a ser utilizado pelos parlamentares nas sessões online.

No total, em 2020 o Parlamento custou 43,5 milhões de euros, menos 3,2 milhões do que a verba prevista no Orçamento do Estado para o mesmo ano. Segundo o secretário geral do Parlamento, Laurent Scheek, a redução geral dos gastos deveu-se à pandemia, sobretudo à redução das viagens dos deputados. Em oposição, houve mais despesas que não estavam previstas no orçamento, tais como as ligadas à crise sanitária.

A maior parcela, de 14,7 milhões de euros, foi gasta em subsídios, ajudas de custo e descontos para a segurança social dos deputados, seguida dos salários dos funcionários que representaram 12,8 milhões de despesa em 2020.

Já os subsídios atribuídos aos partidos traduziram-se em 5,17 milhões de euros. Entre 2020 e 2021, a Câmara dos Deputados mudou-se temporariamente para a Cercle Cité para poder haver maior distanciamento físico entre os deputados durante os trabalhos parlamentares.

