Medidas para baixar preços da eletricidade aprovadas, mas com espaço de manobra

Telma MIGUEL Na reunião do Conselho Europeu, foi decidido que a compra conjunta de gás é parte obrigatória, parte voluntária, os países podem criar medidas de apoio a cidadãos e o gás para gerar eletricidade vai ter um teto máximo.

A discussão que começou na tarde desta quinta-feira sobre o que fazer para baixar os preços da eletricidade para os cidadãos europeus chegou ao fim nas primeiras horas desta sexta-feira. Os líderes dos 27 conseguiram chegar a acordo entre as várias medidas propostas pela Comissão Europeia (CE). Ainda está pela frente muito trabalho técnico e, na nota final, escreve-se que o Conselho vai “continuar a ocupar-se desta matéria”.

"Um por todos e todos por um". Comissão quer 15% do gás em compra conjunta Há novas medidas a acrescentar às existente: foi ainda proposto ainda um mecanismo de emergência de correção de preços do gás que estará em vigor assim que seja aprovado pelos ministros da UE.

O que foi decidido?

1. Compra obrigatória em conjunto de 15% das necessidades de armazenamento de gás (a CE tinha proposto esta medida para garantir a segurança do abastecimento para o próximo inverno e a medida foi aprovada). Os restantes 85% sugere-se que seja em compra conjunta também, mas voluntária, alegadamente por imposição do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

Ursula von der Leyen criticou por várias vezes a estratégia de cada governo ir sozinho comprar gás, o que, aumentando a procura, fez disparar os preços. Durante este verão assistiu-se a um corrupio, muitas vezes envolvendo chefes de governo a irem a várias capitais africanas e do Médio Oriente comprar gás.

Na televisão portuguesa, um especialista em mercados de energia explicou que não foi só o primeiro-ministro António Costa a ir à Nigéria comprar gás, mas também os governos de mais 26 países da UE, para exemplificar o absurdo da situação. A compra através da Plataforma de Energia da EU, que já está montada mas ainda não entrou em ação, acabará com este cenário, pois será possível comprar mais barato aos chamados “parceiros de confiança”. Mas a ideia da Comissão de estarem todos nesta plataforma passou a ser uma escolha individual dos governos.

2. O teto ao preço do gás. É uma medida temporária e foi acordada para o gás que é utilizado para gerar eletricidade. Também chamado de “esquema ibérico”, depois de os governos de Madrid e Lisboa terem implementado esta medida, vai agora ser alargado aos 27.

Inverno rigoroso, o maior adversário atual da Europa Os próximos meses podem trazer o racionamento de energia e cortes de eletricidade. Há quem tema que a coesão europeia seja posta em causa.

3. Acelerar energias renováveis. Um dos arrependimentos da União, é não ter feito isto há mais tempo para garantir a soberania energética. Tipicamente, as renováveis são produzidas em solos nacionais, não dependendo por isso dos grandes fornecedores estrangeiros que podem ser hostis e manipuladores de mercado, como está a acontecer com a Rússia desde fevereiro de 2022.

O mesmo está a passar-se também no mercado do petróleo desde que os países exportadores de petróleo reunidos na OPEC+ decidiram limitar a extração de crude para fazer subir o preço dos barris nas bolsas. A decisão comunicada às primeiras horas desta sexta-feira é de acelerar e simplificar os procedimentos de licenciamento de instalações e redes de energias renováveis.

4. Ajudar o vizinho próximo e distante. Medidas de solidariedade em caso de disrupção de fornecimento de gás a nível regional, nacional ou da UE. Os países vizinhos são incentivados a estabelecer parcerias entre eles, mas os que não o fizerem ficam sujeitos a estas salvaguardas gerais de transferência de excessos dos que têm mais para os que estão a sofrer com falta de gás.

5. Poupança para todos: casacos e leques. Esta semana, para dar o exemplo, a secretaria geral do Conselho Europeu disponibilizou aos jornalistas o plano de poupança de energia nos dois edifícios do Conselho, na Rue de la Loi, em Bruxelas. O plano inclui baixar a temperatura no inverno para os 19ºC dentro dos escritórios. E só ligar o ar condicionado no verão quando a temperatura interior atingir os 27ºC. A mensagem que está a ser passada aos funcionários é a de usem mais um pullover no inverno e tragam leques no verão. É suposto que a medida faça escola e que todos os edifícios das instituições passem a usar da mesma sobriedade térmica. Poupar recursos energéticos vai ser a mensagem que os governos vão também ter que transmitir aos cidadãos. Também foi acordada a necessidade de acelerar investimentos nesta área da eficiência e apostar na criação de interconexões entre as redes energéticas dos vários países.

Só cerca de 10% do gás armazenado está nas mãos dos governos europeus A maioria desta matéria-prima é detida por um conjunto de empresas que são livres de vender a quem quiserem.

6. Ajudas às famílias. Foi ainda aprovado que todas as medidas a nível nacional que possam ajudar os cidadãos e as empresas a enfrentar a crise dos preços devem avançar, desde que isso não afete a competitividade dentro do mercado único. Será o Conselho Europeu a garantir a coordenação das medidas.

7. União de Energia. A tarefa de mudar o mercado da eletricidade foi pedida à Comissão. O objetivo é também o de criar uma nova referência para os preços da eletricidade que não ao atual TTF holandês, acusado de distorcer o mercado e ajudar à festa dos extraordinários picos de preços na Europa. O objetivo a médio prazo é o de criar uma “verdadeira União de Energia que servirá o objetivo duplo de criar soberania energética europeia e neutralidade carbónica”, como se refere nas conclusões aprovadas pelo Conselho Europeu.

