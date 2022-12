O Statec considera que o pacote de auxílio às famílias vai fazer aumentar 1,5% o seu poder de compra a partir de 2023.

Medidas da tripartida com impacto positivo na economia do país

Susy MARTINS

As medidas que foram decididas nas reuniões de concertação social – a chamada tripartida, que reúne Governo, sindicatos e patronato à mesma mesa – têm um impacto positivo na economia do Luxemburgo.

A conclusão consta no último boletim de conjuntura do Instituto Nacional de Estatísticas (Statec). Segundo o Statec, as ajudas financeiras do Estado que foram decididas, este ano, em duas tripartidas, vão sobretudo favorecer o Produto Interno Bruto (PIB) e o emprego em 2023.

O Statec estima que o aumento do custo salarial médio no Luxemburgo se fixe nos "6,3%" este ano e nos "5,6% em 2023, sobretudo por efeito das sucessivas indexações".

O pacto anti-inflação vai custar 1,7 mil milhões de euros ao Estado. O apoio mais caro é o crédito fiscal de energia, que está estimado em 495 milhões de euros. A ajuda para limitar o preço do gás custa 470 milhões de euros.

