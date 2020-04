Comunicado do grupo Saint-Paul sobre a alteração na composição do capital social do grupo.

Mediahuis é o novo acionista de referência do grupo Saint-Paul Luxembourg

Luxemburgo/Antuérpia, 27 de abril de 2020. O grupo multimédia Mediahuis NV, atualmente presente na Bélgica, Países Baixos e Irlanda, acaba de adquirir o capital social do grupo Saint-Paul Luxembourg SA. Esta aquisição permitirá ao principal grupo luxemburguês de comunicação social acelerar o seu projeto de transformação digital.



A Lafayette SA, sociedade que gere o património económico do Arcebispado do Luxemburgo e empresa mãe do grupo Saint-Paul Luxembourg, e a Mediahuis anunciam a aquisição por parte de esta última do capital social do Saint-Paul Luxembourg, principal grupo luxemburguês de comunicação social e editor dos títulos "Luxemburger Wort", "Télécran", "Contacto" e "Luxembourg Times".

Este investimento estratégico do Mediahuis permitirá nomeadamente à Saint-Paul Luxembourg reforçar e estimular o seu projeto de transformação digital. Para a Mediahuis, a aquisição de Saint-Paul Luxembourg, que opera numa região próspera e dinâmica como o Grão-Ducado do Luxemburgo, significa um reforço da sua posição como grupo multimédia que opera no Benelux e na Irlanda.

O grupo Lafayette SA, até então o acionista de referência da Saint-Paul Luxembourg, proprietário do "Luxemburger Wort" fundado em 1848, continuará ligado ao seu desenvolvimento através da aquisição de uma participação minoritária no capital da Mediahuis.

O Conselho de Administração da Mediahuis está empenhado em facilitar o desenvolvimento e a transformação digital do principal grupo luxemburguês de comunicação social, em estreita cooperação com a direção de Saint-Paul Luxembourg e com o maior respeito pelos seus colaboradores.

A Mediahuis manterá a administração da Saint-Paul Luxembourg através da presença de dois administradores luxemburgueses no Conselho de Administração da empresa: François Pauly, que continuará como presidente, e Marc Wagener. A Mediahuis também confirmou Paul Peckels como diretor executivo e Roland Arens, Claude Feyereisen e Marc Schlammes como chefes de redação. O grupo comprometeu-se igualmente a manter a linha editorial dos meios de comunicação social do grupo luxemburguês. Estes, por sua vez, continuarão a abranger temas religiosos e a comunicação eclesial com todo o profissionalismo. A cooperação no âmbito do novo grupo deverá permitir à Saint-Paul Luxemburgo desenvolver novos produtos e serviços e beneficiar de sinergias significativas, desde o desenvolvimento das tecnologias de informação até ao intercâmbio de know-how e melhores práticas.

Pit Hentgen, Presidente do Conselho de Administração da Lafayette SA: "Mediahuis é um parceiro industrial ideal para a Saint-Paul Luxembourg SA, na medida em que cumpre critérios de solidez, inovação e valores que garantem a compatibilidade das culturas empresariais dos dois parceiros. Esta parceria assegura a manutenção de uma identidade própria e da inserção local do principal grupo de imprensa luxemburguês".

Gert Ysebaert, CEO da Mediahuis: "A mistura de nacionalidades e culturas, combinada com o clima próspero e inovador, fazem do Grão-Ducado do Luxemburgo uma região geográfica valiosa para o nosso grupo. A Mediahuis acredita incondicionalmente no poder de um jornalismo forte e independente. As marcas do grupo Saint-Paul Luxembourg, incluindo o Luxemburger Wort, o maior e mais antigo jornal luxemburguês, representam, portanto, também uma boa extensão da carteira de marcas da Mediahuis. Estamos orgulhosos pelo facto de os três jornais de qualidade emblemáticos do Benelux, nomeadamente De Standaard, na Bélgica, NRC Handelsblad, na Holanda, e Luxemburger Wort, no Grão-Ducado do Luxemburgo, estarem agora entre nós. Nos últimos anos, temos desenvolvido uma vasta experiência na transformação digital da nossa organização, marcas, produtos e serviços. Esta experiência relevante, combinada com a escala à disposição do nosso grupo, permitirá às marcas de Saint-Paul Luxembourg acelerar a sua transição digital e continuar a desenvolver-se no actual ambiente digital, respeitando a sua história."

O grupo europeu de media Mediahuis foi fundado em 2013 como uma empresa comum entre a Corelio e a Concentra, duas empresas com uma longa história no mundo da imprensa belga. Actualmente, a Mediahuis é uma empresa líder no sector multimédia com uma carteira diversificada de títulos de imprensa, incluindo "Het Nieuwsblad", "De Standaard" na Flandres e "NRC Handelsblad" e "De Telegraaf" nos Países Baixos. Em Julho de 2019, a Mediahuis deu continuidade ao seu ambicioso plano de crescimento geográfico com a aquisição da empresa irlandesa Independent News & Media plc. (INM), editora do diário irlandês "Irish Independent".

Sobre a Mediahuis Desde a fundação da empresa em 2013, o grupo europeu de comunicação social Mediahuis construiu um extenso portfólio de suportes e marcas de notícias digitais. O Grupo cresceu rapidamente através de várias aquisições e tornou-se uma das principais empresas multimédia da Bélgica, dos Países Baixos e da Irlanda. Com mais de 3.700 empregados, a Mediahuis gera vendas anuais de aproximadamente mil milhões de euros. Mediahuis é editor de vários títulos de jornais, incluindo De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen e Het Belang van Limburg na Bélgica, NRC Handelsblad, nrc.next, De Telegraaf, Noordhollands Dagblad e De Limburger nos Países Baixos, e Irish Independent, Sunday Independent, Sunday World, Belfast Telegraph e Sunday Life na Irlanda e Irlanda do Norte. Em conjunto, estes títulos fornecem notícias diárias a mais de 10 milhões de leitores, tanto em formato digital como impresso. Para além das suas marcas noticiosas, a Mediahuis também opera diversas plataformas de anúncios digitais na Bélgica, Países Baixos e Irlanda, principalmente nos mercados imobiliário, de emprego e recrutamento de recursos humanos e no setor automóvel. Na Bélgica, o grupo opera igualmente no mercado da rádio (Nostalgie, NRJ Vlaanderen) e da televisão regional (ATV, TVL, TVO e ROB TV). www.mediahuis.be/fr.

