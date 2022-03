As três empresas comprometeram-se a continuar a pagar aos seus trabalhadores.

Economia 3 min.

Guerra na Ucrânia

McDonald’s, Starbucks e Coca-Cola suspendem operações na Rússia

Maria MONTEIRO As gigantes norte-americanas juntam-se à crescente lista de empresas que estão a paralisar a produção no país devido ao conflito. Contudo, as três comprometeram-se a continuar a pagar aos seus trabalhadores.

Nos últimos dias a pressão para que as emblemáticas marcas ocidentais integrassem o boicote comercial à Rússia aumentou exponencialmente — as hashtags #BoycottMcDonalds e #BoycottCocaCola chegaram, inclusive, às tendências do Twitter —, especialmente depois de Dmytro Kuleba, ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, se ter pronunciado sobre o assunto à CNN.

"Ficámos perturbados ao saber que empresas como a Coca-Cola e a McDonald’s permanecem na Rússia e continuam a fornecer os seus produtos", disse o governante, reiterando que "todas as empresas ocidentais deveriam retirar-se" por questões humanitárias.

Netflix suspende operações na Rússia A Netflix junta-se assim a uma vasta lista de empresas que anunciaram nos últimos dias a suspensão das atividades na Rússia.

Esta terça-feira, a McDonald's emitiu um comunicado a anunciar o encerramento temporário dos seus 850 restaurantes, mas assegurou que continuará a pagar salários aos 62 mil funcionários russos. "Os nossos valores significam que não podemos ignorar o sofrimento humano desnecessário que se desenrola na Ucrânia", disse Chris Kempczinski, CEO da McDonald’s.

Medida pode combater falta de informação

Chris Kempczinski referiu que a situação é "extraordinariamente desafiante para uma marca global" que tem trabalhado com centenas de fornecedores e parceiros locais desde que chegou à Rússia, em 1990. Nesse sentido, a empresa "compreende o impacto" da medida nos "colegas e colaboradores locais", mas "como sistema, junta-se ao mundo na condenação da agressão e da violência e na oração pela paz".

Tim Fort, professor de ética empresarial na Indiana University, disse à AFP que esta ação pode ter impacto na população russa, que atualmente só tem acesso à informação veiculada pelos meios de comunicação estatais. "Os russos podem sobreviver sem o Big Mac, mas podem perguntar-se 'Por que é que o McDonald’s está fechado? O que é que está a acontecer?' É um gesto mais poderoso nesse sentido."

Rússia promete "punições graves" para quem divulgar informação falsa O parlamento russo aprovou, esta sexta-feira, uma lei para punir aquilo que classifica como notícias falsas sobre a ação do exército russo.

O simbolismo desta medida acresce se considerarmos que, aquando da abertura do primeiro restaurante da marca em Moscovo, na Praça Pushkin, cerca de 38 mil russos fizeram fila durante horas para provar o hambúrguer mencionado, referência do capitalismo norte-americano.

Starbucks, Coca-Cola também saem. Pepsi mantém oferta de alguns produtos

Paralelamente, a Starbucks anunciou que vai fechar as suas 100 cafetarias no país, operadas localmente pelo Alshaya Group, sediado no Kuwait. "O nosso parceiro licenciado concordou em suspender imediatamente as operações nas lojas e vai providenciar apoio financeiro aos quase 2.000 funcionários russos que dependem da Starbucks para sobreviver", afirmou Kevin Johnson, CEO da marca, em comunicado.

Além de paralisar a atividade comercial na Rússia, a Starbucks vai suspender o envio dos seus produtos para o país. "Condenamos os horríveis ataques da Rússia à Ucrânia e estamos solidários com todos aqueles que foram afetados", sublinhou Johnson.

Por sua vez, a Coca-Cola informou esta terça-feira que vai "suspender os negócios na Rússia". "Estamos solidários com as pessoas que estão a enfrentar as consequências irresponsáveis destes acontecimentos na Ucrânia", disse a empresa, acrescentando que vai monitorizar a situação à medida que o conflito evolui.

TikTok anuncia suspensão de publicação de novos vídeos na Rússia A rede social de criação e partilha de vídeos TikTok anunciou este domingo que suspendeu a possibilidade de divulgar novos conteúdos na sua plataforma na Rússia.

Apesar da sua importância no mercado global, a Coca-Cola tem uma presença relativamente pequena na Rússia, que representa apenas cerca de 2% das receitas da marca. A rival Pepsi, que ocupa o lugar cimeiro do mesmo setor e emprega cerca de 20 mil pessoas, juntou-se ao boicote de forma parcial: vai parar a produção e comercialização da Pepsi e de outras marcas que detém e suspender investimentos de capital e de publicidade, mas mantém a oferta de outros produtos.

Boicote comercial continua a crescer

O CEO Ramon Laguarda justificou a decisão com a necessidade da Pepsi manter-se "fiel ao aspeto humanitário do negócio", especialmente por se tratar de uma "empresa de alimentos e bebidas". "Isso significa que temos a responsabilidade de continuar a oferecer os nossos outros produtos na Rússia, incluindo produtos essenciais diários, tais como leite e outros produtos lácteos, leite em pó para bebés e comida para bebés", argumentou.

Shell vai deixar de comprar gás e petróleo russo e fechar postos no país Num comunicado, a empresa pediu desculpa por ter adquirido matéria-prima russa após a invasão da Ucrânia.

A lista de marcas dos vários setores a suspender a atividade comercial no país não deverá ficar por aqui. A decisão já tinha sido tomada por empresas como Apple, Netflix, Ikea, Levi’s, Heineken, L’Óreal, entre outras.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.