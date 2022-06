Em causa está uma fraude fiscal entre 2009 e 2020, em que a cadeia de restaurantes reduziu artificialmente os seus lucros em França através de royalties pagos à empresa-mãe europeia sediada no Luxemburgo.

McDonald's paga uma fortuna por desvio de lucros para sede no Luxemburgo

AFP Uma pesada conta para o McDonald's para evitar um processo judicial: o gigante de fast-food concordou em pagar 1,25 mil milhões de euros em França e assim escapar à ação penal por fraude fiscal entre 2009 e 2020.

Durante mais de seis anos de investigações, os tribunais estabeleceram que a cadeia de restaurantes, que está na mira do fisco desde 2014, tinha reduzido artificialmente os seus lucros em França a partir de 2009, através de royalties pela exploração da marca McDonald's pagos pelos restaurantes à empresa-mãe europeia sediada no Luxemburgo.

Royalties é a quantia paga a um proprietário pelo direito de uso, exploração e comercialização .de um bem.



A estratégia "levou à absorção de uma grande parte das margens geradas pelos restaurantes franceses e a uma redução dos impostos pagos em França pelas várias estruturas do grupo francês", observou o presidente do tribunal judicial de Paris, Stéphane Noël, que esta quinta-feira validou o pagamento pelo McDonald's de uma multa de interesse público de 508 milhões de euros, aceite pelo grupo de fast-food.

Na audiência, foi anunciado que o McDonald's tinha também aprovado, em maio, o pagamento de 737 milhões de euros às autoridades fiscais para liquidar o seu imposto sobre as sociedades evadido através deste esquema de evasão fiscal.

Este acordo judicial de interesse público (CJIP) celebrado com o Ministério Público Financeiro Nacional (PNF) é o mais importante em França até à data no domínio da fraude fiscal.

McDonald's saudou na quinta-feira o "fim" de uma disputa "sem falhas" e disse que estava "a fazer tudo o que era possível para cumprir a lei". A multinacional tinha reservado 500 milhões de dólares nas suas contas para o primeiro trimestre de 2022.

A investigação preliminar foi aberta pelo PNF em janeiro de 2016, na sequência de queixas do conselho de trabalho do McDonald's Ouest Parisien e da CGT McDonald's Ile-de-France, e confiada a investigadores do Gabinete Central de Combate à Corrupção e Infracções Financeiras e Fiscais (Oclciff).

"Uma verdadeira sanção"

O Procurador Nacional de Finanças, Jean-François Bohnert, salientou que a multa de interesse público tinha sido fixada no "montante máximo" possível.

Todo o acordo representa "2,5 vezes o montante do imposto evadido" pelo grupo, 469 milhões de euros, segundo Bohnert, o que é uma "verdadeira sanção, tanto simbólica como económica".

Esta "convenção confirma a particular eficácia do CJIP, especialmente no domínio da tributação das empresas, onde as sanções financeiras são o meio mais adequado para responder à fraude transnacional", insistiu.

Este acordo não prevê um programa de cumprimento - uma medida complementar à multa de interesse público aplicada quando os factos dizem respeito à corrupção.

Mas "o McDonald's está em vias de negociar um acordo preliminar de preços de transferência com os vários países envolvidos para assegurar ou enquadrar a forma como estas taxas de royalties" implicadas neste procedimento "serão estabelecidas no futuro", salientou Antoine Jocteur-Monrozier, vice-procurador do PNF.

"Uma bofetada na cara"

A Direção-Geral das Finanças Públicas (DGFip) saudou num comunicado de imprensa um acordo que "satisfaz uma dupla exigência de equidade fiscal e justiça".

"O McDonald's não passou sem pagar impostos em França, 2,2 mil milhões durante todo o período", disse Eric Dezeuze, o advogado do gigante do fast-food.

A CGT McDonald's Paris e Ile-de-France aplaudiu num comunicado de imprensa na quarta-feira uma "vitória histórica" sobre um sistema que permitia ao McDonald's "evitar atribuir bónus de participação nos lucros aos empregados, na ausência de lucros, e não pagar o imposto que a empresa deveria ter pago".

Os seus advogados, Eva e Caroline Joly, tinham indicado que os empregados podiam tomar medidas civis para obter uma indemnização pelos seus prejuízos.

Na quinta-feira, uma coligação de sindicatos europeus e americanos e um grupo britânico anti-pobreza chamou-lhe uma "bofetada na cara" para o McDonald's e uma "vitória" para os trabalhadores.

Vários antigos altos executivos do grupo foram detidos neste caso sem serem processados, incluindo Denis Hennequin, diretor-executivo da McDonald's Europe em 2009, Jean-Pierre Petit, diretor-executivo da empresa em França, e Salvatore Perri, antigo diretor-executivo de França e do Sul da Europa.

Em setembro de 2018, a UE tinha decidido que o tratamento fiscal favorável do Luxemburgo ao McDonald's era legal, poupando o gigante de fast-food, ao contrário de outros gigantes dos EUA, como a Apple, que foram obrigados a reembolsar os impostos não pagos.

