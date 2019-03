A primeira-minsitra britânica dramatizou o seu discurso e fez um apelo a deputados e à União Europeia.

May diz que Brexit poderá não acontecer

A primeira-ministra britânica, Theresa May, apelou ao voto dos deputados do seu próprio partido, para que aprovem o acordo conseguido entre o Governo britânico e a União Europeia (UE). May dramatizou mesmo o seu discurso. A responsável afirmou que, se o Parlamento voltar a chumbar a sua proposta de acordo, o Brexit poderá ser adiado, diluído ou mesmo cancelado, disse num dircurso no nordeste de Inglaterra.

“Apoiem-no [ao acordo] e o Reino Unido sairá da UE. Rejeitem-no e ninguém sabe o que poderá acontecer”, afirmou May, citada pela Bloomberg. “Podemos não sair da UE durante meses. Podemos sair sem as garantias que o acordo dá. Podemos nunca sair”, acrescentou.

O aviso foi feito dias antes de o acordo ser votado pela segunda vez no Parlamento britânico, a 12 de março.

May dirigiu-se também ao bloco dos 27 e apelou a mais um esforço para se chegar a acordo em relação às preocupações dos deputados. “Agora é o momento de agir”, disse.

Se o acordo for chumbado no próximo dia 12 de março, a primeira-ministra britânica deu a possibilidade ao Parlamento de votar uma saída sem acordo. Se esta possibilidade for rejeitada, os deputados podem ainda votar o adiamento do brexit, marcado para 29 de março.