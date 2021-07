Pedidos podem ser feitos até 31 de julho.

Mau tempo

Quase 20 empresas fizeram pedido de desemprego parcial devido às inundações

Susy MARTINS Pedidos podem ser feitos até 31 de julho.

Foram exatamente 17 empresas que solicitaram o desemprego parcial para os seus trabalhadores devido às inundações de 14 e 15 de julho no Grão-Ducado. Dos 17 pedidos, apenas 13 dossiers foram aceites pelo Comité de Conjuntura, revela o Executivo em comunicado.

Inicialmente utilizada para fazer face à crise gerada pela covid-19, o Governo alargou esta ajuda às empresas afetadas pelas intempéries, sendo que muitas tiveram de encerrar a atividade profissional durante vários dias. Estes pedidos podem ser feitos até 31 de julho.

Intempéries. Formulários para pedidos de desemprego parcial disponíveis até 31 de julho Os pedidos podem ser feitos através da plataforma online MyGuichet.lu.

No caso dos pedidos relacionados com a pandemia as empresas que continuem afetadas no mês de agosto e setembro, os pedidos terão de ser feitos entre 2 e 20 de agosto. A informação sobre os pré-requisitos e procedimentos práticos das candidatura estão disponíveis no site MyGuichet.lu.

Para além dos pedidos de desemprego parcial devido às inundações, o Comité de Conjuntura deu ainda luz verde a 1.424 pedidos de empresas para o mês de agosto. Por outros números isto significa que cerca de 13.201 trabalhadores vão ser abrangidos pelo regime de desemprego parcial no próximo mês, mais 4.000 do que em julho.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.