'Maison relais' gratuitas vão custar 20 milhões de euros ao Estado

Susy MARTINS Medida entra em vigor no próximo ano escolar, 2022/2023. Refeições nas cantinas passam a ser grátis já a partir de janeiro de 2022.

A gratuitidade das 'maison relais' vão custar 20 milhões de euros aos cofres do Estado. O valor da medida recentemente anunciadas pelo Governo foi divulgado na última reunião da comissão parlamentar do Ensino, pelo ministro da tutela, Claude Meisch.

As 'maison relais' abertas entre as 7:00 e as 19:00, passam assim a ser gratuitas para todas as crianças a partir da próxima rentrée escolar, 2022/2023. Fora dos 20 milhões estão os investimentos também recentemente anunciados no ensino musical gratuito e nas refeições nas cantinas que vão passar também a ser gratuitas já a partir de janeiro de 2022.

Segundo as contas de Meisch na reunião com os deputados, a gratuitidade das refeições nas cantinas para as famílias com rendimentos mais baixos, permite aos agregados poupar cerca de 800 euros por ano e por criança. Cerca de 80% das crianças do ensino fundamental vão poder beneficiar desta medida, contra 20% dos jovens no ensino secundário, acrescentou Meisch.

A diferença na taxa de beneficiários deve-se a duas modalidades de cálculo diferentes. No entanto Claude Meisch frisou que em caso de necessidade a metodologia poderá ser alterada, de forma que haja mais alunos do ensino secundário a beneficiarem desta gratuitidade. A medida entrará em vigor já a partir de janeiro de 2022.

