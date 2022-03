Mais 160 russos são alvo de restrições e o regime de Lukashenko é igualmente visado para não poder vir a ser porta de entrada para Moscovo dos produtos probidos.

Economia 3 min.

Guerra na Ucrânia

Mais sanções para a Rússia e amiga Bielorrússia é também atingida

Telma MIGUEL Conselho Europeu decidiu “limitar significativamente os fluxos financeiros da Bielorrússia para a União Europeia”, proibindo depósitos excedendo os 100 mil euros de cidadãos bielorrussos ou residentes.

A União Europeia (UE) decidiu esta quarta-feira espelhar as sanções que foram até agora impostas à Rússia para a Bielorrússia, país que faz fronteira com a Rússia e a Ucrânia e que tem sido um apoiante explícito da invasão. Três bancos e as suas subsidiárias na União Europeia vão ser excluídos do sistema SWIFT. São eles o Belagroprombank, o Dabrabyt, o Banco de Desenvolvimento da República da Bielorrússia.



A ideia expressa pelos líderes europeus que hoje aprovaram a extensão das sanções, é que a Bielorrússia poderia bem servir como uma porta de entrada para a Rússia dos bens que a União Europeia queria proibir de exportar.

Na decisão esta quarta-feira tomada, foi também clarificado que a criptomoeda cai sob a alçada de bens mobiliários cujas transferências são proibidas.

Entre várias outras medidas relativas ao sistema financeiro, o Conselho Europeu decidiu “limitar significativamente os fluxos financeiros da Bielorrússia para a União Europeia”, proibindo depósitos excedendo os 100 mil euros de cidadãos bielorrussos ou residentes. E proibir também o envio de notas de euro para a Bielorrússia.

Lukashenko. Episódio de pirataria chocou comunidade internacional

País dominado também por um autocrata, Alexander Lukashenko - amigo e admirador de Putin, e há mais de 25 anos no poder - a Bielorrússia já foi alvo de anteriores sanções económicas por parte da UE, quando Minsk desviou um avião da Ryanair para prender o opositor, o jornalista Raman Protasevich e a sua namorada. Os dois, já no exílio, voavam da Grécia com destino a Vilnius, capital da Lituânia, em maio do ano passado. O episódio de pirataria estatal chocou a comunidade internacional.

Nessa altura, a UE baniu as importações de petróleo, fertilizantes e tabaco. A intenção era secar as finanças do regime bielorrusso e forçar a libertação de presos políticos e novas eleições. Na mesma altura, os líderes europeus congelaram os bens de 166 indivíduos muito próximos de Lukashenko e impediu-os de entrar em território da EU. Agora, a Bielorrússia vai ser punida por escolher mal as amizades e por estar a ser um apoio de Putin nas suas intenções imperialistas.

Atingir a frota naval russa e visar 160 indivíduos

Para a Rússia, as novas sanções introduzem restrições à exportação de tecnologia de navegação marítima, de comunicações de rádio e de equipamento de segurança marítima. Além disso, a empresa naval russa Russian Maritime Register of Shipping foi acrescentada às empresas estatais sujeitas a restrições de financiamento por parte da banca da UE.

Também deixam de ser aceites depósitos de mais de 100 mil euros de contas de cidadãos russos em bancos na UE, na Área Económica Europeia e na Suíça.

Além destas novas medidas, 160 indivíduos foram acrescentados à lista de “pessoas cujas ações prejudicaram ou ameaçaram a integridade, soberania e independência da Ucrânia”. Os novos nomes da lista são 14 oligarcas ou empresários destacados que garantem uma boa fonte de receitas para a Federação Russa – nomeadamente no setor metalúrgico, agrícola, farmacêutico, nas telecomunicações e no setor digital – bem como os seus familiares. Além destas, há 146 membros do Conselho da Federação Russa, que ratificaram os tratados que levaram ao reconhecimento da independência das regiões do Donetsk e do Luhansk (o primeiro passo da invasão russa em curso).

No conjunto, as medidas da UE aplicam-se atualmente a 862 pessoas e 53 entidades, cujos bens foram congelados e cuja circulação em território europeu estará sob controlo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.