Mais fast-food e menos roupa. A evolução do comércio luxemburguês

Diana ALVES

Há mais cadeias de fast-food no Luxemburgo e menos lojas de roupa. Estas são duas das conclusões da primeira edição do “Retail Report”, um relatório sobre a evolução do comércio no Grão-Ducado, divulgado pela Direção-geral das Classes Médias, pela Confederação Luxemburguesa do Comércio e pela Câmara do Comércio.

De acordo com o documento, o número de restaurantes de fast-food aumentou 26,4% entre 2019 e 2022. No setor da Horeca, as cadeias de fast-food foram o segmento que mais cresceu. Já a gastronomia tradicional progrediu 1,7%. Por outro lado, o número de cafés baixou 5,1%, o de bares e discotecas 6,8%. O relatório destaca que os cafés, bares e discotecas foram mais afetados pela pandemia.

No setor da moda, verifica-se uma diminuição de 8,6% do número de lojas. Houve uma quebra, embora a superfície de venda toal consagrada ao vestuário ter registado um aumento ligeiro de 1,6%.

Outro dado que salta à vista diz respeito às lojas de bricolagem que crescera, 22,3% entre 2019 e 2022.



