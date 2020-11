Mais despesa, menos receita. Luxemburgo aponta para défice de 3 mil milhões

Em apenas 10 meses, o país já ultrapassou o Orçamento previsto para 2020 em 8%, com um saldo deficitário de 2,2 mil milhões de euros. O ministro das Finanças admite que pode ser mais.

Em apenas 10 meses, o país já ultrapassou o Orçamento previsto para 2020 em 8%, com um saldo deficitário de 2,2 mil milhões de euros. O ministro das Finanças admite que pode ser mais.

Este ano não há excedente. No final do mês de outubro, o saldo orçamento do governo apresentou um défice de 2,2 mil milhões, comparado com sobras na ordem dos 800 milhões precisamente no mesmo período do ano passado. Desde o último dia de fevereiro que a pandemia deu as voltas ao equilíbrio luxemburguês.

À excepção do setor financeiro e do imobiliário, todos os outros registaram perdas acentuadas. Num panorama geral, isso reflete-se também na balança orçamental. Com as despesas a aumentar na ordem dos 13% e as receitas a diminuírem 5,9%, o prato desequilibrou.

Na reunião de balanço com a Comissão das Finanças e Orçamento (Cofibu) e a Comissão de Controlo da Execução Orçamental (Comexbu) na passada, sexta-feira 20 de novembro, o Ministro das Finanças Pierre Gramegna, admitiu que o défice deste ano pode chegar aos 3 mil milhões de euros, com o agravamento da pandemia e o regresso a um confinamento parcial que se prevê até ao fim do ano.

No final de outubro, as receitas atingiram 75,3% do orçamento votado para 2020, um nível 8% abaixo do plano programado. As despesas, por outro lado, já representam 91,2% do orçamento, um valor 8% superior ao esperado. A diminuição do fundo de maneio do Estado é justificada pelas medidas fiscais decididas para assegurar as necessidades de liquidez das empresas como a aceleração do reembolso do IVA, o cancelamento dos adiantamentos e os atrasos de pagamentos.





