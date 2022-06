A LCGB denunciou na semana passada a substancial perda de volume de negócios que os restaurantes, lojas e estações de serviço na fronteira estão a registar devido à subida dos preços dos combustíveis.

Comércio na fronteira

Mais de mil postos de trabalho ameaçados. Ministro promete “resposta concreta” em breve

Diana ALVES A LCGB denunciou na semana passada a substancial perda de volume de negócios que os restaurantes, lojas e estações de serviço na fronteira estão a registar devido à subida dos preços dos combustíveis.

O ministro das Classes Médias já está a par da situação dos comércios localizados na fronteira luxemburguesa, que, segundo a LCGB, estão a perder clientes de dia para dia. O sindicato volta a alertar que mais de mil postos de trabalho poderão estar ameaçados.

A central sindical esteve reunida com o ministro Lex Delles para discutir a questão e, em comunicado, garante que as suas preocupações foram ouvidas e que o ministro se comprometeu a seguir de perto a situação e a dar uma resposta concreta ao sindicato em breve.

A LCGB denunciou na semana passada a substancial perda de volume de negócios que os restaurantes, lojas e estações de serviço na fronteira estão a registar devido à subida dos preços dos combustíveis. Com as tarifas da gasolina e gasóleo a subir no grão-ducado, os trabalhadores transfronteiriços que tinham por hábito encher o depósito no país deixaram de o fazer, o que, por consequência, afeta o resto do comércio.

O sindicato alerta que estas perdas significativas poderão pôr em causa mais de mil postos de trabalho, afetando também as receitas fiscais do Estado.

De acordo com a LCGB, os comércios mais afetados são aqueles situados na fronteira com a Alemanha.



