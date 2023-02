A razão deste descontentamento deve-se a uma proposta por parte da Comissão Europeia que visa rever o tempo de condução e de descanso dos condutores.

Mais de mil motoristas de autocarro dispostos a abandonar o setor

Mais de mil condutores de autocarros da União Europeia (UE) dizem estar dispostos a abandonar o setor dos transportes. Este é o resultado de uma sondagem levada a cabo a nível europeu pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes (EFZ).

A razão deste descontentamento deve-se a uma proposta por parte da Comissão Europeia que visa rever o tempo de condução e de descanso dos condutores. A central sindical LCGB, maioritária no setor dos autocarros no Luxemburgo, também se diz preocupada com essa proposta.

O Executivo de Bruxelas propôs recentemente o alargamento dos dias de trabalho consecutivos para 12 dias, tanto nos trajetos nacionais como internacionais.

Pausas diárias ainda mais curtas

Uma outra medida passa por dividir as pausas diárias em partes de 15 minutos ou ainda mais curtas, espalhadas ao longo do dia de trabalho, o que resulta na perda de pausas diárias regulares para os motoristas.

No inquérito realizado no início deste ano, no qual participaram 1.300 motoristas da UE, 80% dos condutores declararam que seria difícil ou mesmo quase impossível garantir a segurança dos passageiros, caso essas medidas entrassem em vigor. Oitenta e cinco por cento dos inquiridos dizem ainda temer um aumento da fadiga, da pressão e do stress.

Segundo a LCGB, o setor dos transportes já se dirige para uma falta de motoristas devido ao envelhecimento dos profissionais. A central sindical diz ainda que apesar dos salários dos motoristas serem atraentes no Grão-Ducado, os jovens têm tendência a optar por outras profissões.

Razões que levam a LCGB a apoiar o pedido da Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes para que a Comissão Europeia reveja a sua proposta e coloque a segurança dos condutores e dos passageiros em primeiro lugar.



