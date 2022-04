O valor aumentou 10% em comparação com 2020.

Habitação

Mais de mil casas vazias foram aproveitadas para arrendamento social

Em 2021, um total de 1.073 imóveis vazios foram aproveitados para o mercado de arrendamento social, através do mecanismo de gestão responsável.

Segundo os dados do ministro da Habitação, Henri Kox, o valor corresponde a um aumento de 10% em comparação com o ano anterior. O mecanismo de gestão de arrendamento social criado em 2009 tem como objetivo aproveitar as casas desocupadas para acolher temporariamente famílias com rendimentos baixos.

O arrendamento das casas vazias pode ser feito por fundações, associações sem fins lucrativos, empresas de impacto social ou promotores públicos e serviços sociais, através de um contrato assinado com o Ministério da Habitação.

O arrendamento social de casas desocupadas pertencentes a proprietários privados custa em média menos 30% a 40% do valor do mercado. Em contrapartida os proprietários beneficiam de uma isenção de impostos de 50% sobre os rendimentos de arrendamento.

O ministro da Habitação, Henri Kox, lançou ainda um apelo aos proprietários, para que ponham as casas vazias à disposição dos mais vulneráveis. As comunas também deverão recorrer mais a este instrumento, sendo que atualmente há 60 autarquias que participam neste mecanismo.



