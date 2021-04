O Governo garante que o objetivo traçado foi atingido no ano passado, ou seja, 70% da habitação social para o arrendamento e 30% para venda.

Mais de dois mil pedidos para habitação social durante pandemia

O Fonds du Logement registou 1.102 pedidos de habitação subvencionada durante 2020, em plena crise sanitária. Já a Société Nationale d’Habitation à Bon Marché (SNHBM) registou também pedidos muito perto deste número. Os números foram divulgados pelo ministro da Habitação, Henri Kox, em resposta a uma questão parlamentar do deputado socialista Mars di Batolomeo.

Ao todo, foram efetuados mais de dois mil pedidos para habitação social em 2020, um ano com alguns atrasos na construção e entrega de casas devido à paragem temporária do setor associado à pandemia.

Luxemburgo. Um em cada quatro agregados familiares não tem dinheiro para pagar contas ao final do mês O Grão-Ducado é o segundo país da UE onde o risco de pobreza é maior entre quem trabalha, alerta o novo relatório anual da Câmara dos Assalariados.

Ainda de acordo com os números divulgados por Henri Kox, em 2020 o Fonds du Logement colocou no mercado 82 unidades habitacionais: 66 para arrendamento e 16 destinadas à venda. Já a SNHBM colocou no mercado 200 unidades habitacionais: 49 para arrendamento e 151 para venda.

Habitação. Preço das casas dispara 99,8% em dez anos Muito acima da média europeia, o Grão-Ducado está do pódio dos países que observaram o maior aumento do preço das casas entre 2010 e 2020 com uma taxa de 99,8%. Nem a pandemia impediu um novo recorde. Em relação ao quarto trimestre de 2019, o valor dos imóveis registou uma subida de 16,7%. Na capital, o metro quadrado ultrapassou pela primeira vez os 10 mil euros.

Com estes dados, o ministro garante que o objetivo traçado pelo Governo foi atingido no ano passado, ou seja, 70% da habitação social para o arrendamento e 30% para venda.

O Fonds du Logement gere atualmente 2.003 unidades habitacionais de arrendamento e a SNHBM outras 311 unidades. Além disso, 45 comunas têm arrendadas atualmente 1.295 habitações sociais.



