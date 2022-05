No relatório publicado, esta sexta-feira, pelo Statec a esmagadora maioria dos residentes empregados diz sentir-se satisfeito, mas esse nível de satisfação também varia consoante as condições de trabalho, como os turnos e horas suplementares.

Mais de 85% dos trabalhadores do Luxemburgo está satisfeito com a sua situação laboral

O Luxemburgo está entre os países europeus com maior nível de satisfação laboral. Seis em cada sete trabalhadores residentes no Grão-Ducado dizem sentir-se satisfeitos.

Um inquérito publicado, esta sexta-feira, pelo Statec revela que 86% dos empregados diz-se satisfeito com a sua situação de trabalho. Pouco mais de um terço dos residentes empregados (35%) diz mesmo estar 'completamente satisfeito'. Em contrapartida, apenas 4% diz não estar "nada" satisfeito.

Apesar do nível de satisfação generalizado, ele varia de acordo com condições de trabalho, sinaliza o inquérito.

Os trabalhadores que fazem horas extraordinárias, os que fazem trabalho por turnos ou suplementar ou que têm que fazer longas deslocações para o trabalho mostram-se menos satisfeitos por comparação com os que os que não enfrentam essas condições.

Esta quinta-feira, o ministro do Trabalho Georges Engel anunciou no parlamento que pediu a realização de um estudo sobre a redução do horário semanal de trabalho.

Apesar do país estar acima do número de horas semanais praticados na Bélgica e França, nos últimos 50 anos, o tempo médio de trabalho por empregado diminuiu no Luxemburgo, passando de 1.900 horas por ano, em 1970, para 1.530 horas em 2021, refere o Statec.

