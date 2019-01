Custo para o Fundo para o Emprego estimado em 829 000 euros.

Mais de 800 trabalhadores em risco de desemprego parcial

Dez empresas receberam hoje luz verde do Comité de Conjuntura para usufruir do chamado desemprego parcial, no mês que vem.

Quer isto dizer que 807 pessoas poderão vir a trabalhar com horário reduzido em fevereiro, devido à redução da atividade das empresas.

Se o acordo for aplicado na totalidade, o Fundo para o Emprego vê-se forçado a desbloquear 829 000 euros.

Os patrões que recorrem a este sistema comprometem-se a não despedir por razões económicas. Em troca, o Estado reembolsa 80% dos salários dos trabalhadores em situação de 'folga forçada'.

