O salário mínimo social do Luxemburgo abrange mais os homens do que as mulheres.

Emprego

Mais de 66 mil trabalhadores no Luxemburgo recebem o salário mínimo social

Susy MARTINS O salário mínimo social do Luxemburgo abrange mais os homens do que as mulheres e mais os jovens do que as pessoas com mais idade.

Os setores do "comércio e da reparação de automóveis" são os que têm mais trabalhadores remunerados com o salário mínimo social.

Segundo a revista Paperjam que cita a Inspeção-Geral da Segurança Social, 38.726 trabalhadores no Luxemburgo recebem o salário mínimo não qualificado, ou seja 7,6% dos trabalhadores.

Relativamente aos trabalhadores qualificados, são 27.891 a receber o salário mínimo social, o que representa 5,5% do emprego.

Em abril, o salário mínimo vai atingir os 2.508 euros brutos para um trabalhador não qualificado e os 3.009 euros para um trabalhador qualificado, com a aplicação da segunda tranche do 'index' prevista para este mês.

Segundo as previsões mais recentes do Statec poderá haver uma nova tranche no final deste ano, motivo pelo qual o Governo convocou uma reunião da tripartida - Executivo, patrões e parceiros sociais - para 3 de março.

