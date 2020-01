Foram emitidas no ano passado 119 novas licenças para empresas financeiras, sobretudo em gestão de ativos.

Mais de 60 empresas financeiras transferiram-se para o Luxemburgo antes do Brexit

(HB) - Mais de 60 empresas financeiras mudaram as suas representações para o Luxemburgo antes da saída oficial do Reino Unido da União Europeia, marcada para esta sexta-feira.



"O setor financeiro do Luxemburgo teve um crescimento significativo em 2019 e está a tornar-se na jurisdição europeia de eleição para o setor de investimentos alternativos, bem como para instituições de pagamento e de dinheiro eletrónico", refere a agência para o desenvolvimento da praça financeira, Luxembourg for Finance, em comunicado.



"Mais de 60 empresas financeiras anunciaram publicamente a transferência das suas atividades para o Luxemburgo por causa do Brexit, mas o número real é superior a 70, somando as empresas que não anunciaram publicamente a transferência", lê-se ainda no documento.



Os reguladores de serviços financeiros do Luxemburgo emitiram no ano passado 119 novas licenças para operar no mercado financeiro luxemburguês. Mais de metade destas licenças foram atribuídas a empresas transferidas para o Grão-Ducado por causa do Brexit.



Do total, foram emitidas 111 novas licenças de operação para gestores globais de ativos, empresas de capital privado, bancos e instituições de pagamento, e oito licenças para seguradoras.