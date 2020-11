O Comité de Conjuntura deu luz verde a cerca de 3.800 pedidos de empresas ao mecanismo especial covid, que estará em vigor até ao final do ano.

Mais de 30 mil trabalhadores vão ser abrangidos pelo desemprego parcial

Diana ALVES O Comité de Conjuntura deu luz verde a cerca de 3.800 pedidos de empresas ao mecanismo especial covid, que estará em vigor até ao final do ano.

Cerca de 30.200 trabalhadores vão ser abrangidos pelo novo regime de desemprego parcial. Segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Economia, o Comité de Conjuntura deu luz verde a cerca de 3.800 pedidos de empresas ao mecanismo especial covid, que estará em vigor até ao final do ano, no âmbito da crise sanitária atual.

Voltou a aumentar o número de candidatos ao regime de desemprego parcial. Cerca de 4.200 empresas fizeram o pedido para beneficiar daquele regime no mês de dezembro. É um aumento de quase 1.400 face ao mês anterior.

Desemprego parcial para empresas forçadas a fechar vai assegurar 100% dos salários Menos uma preocupação para quem trabalha nos setores afetados pelo confinamento parcial decretado no âmbito da pandemia.

Note-se que o regime de desemprego parcial criado para ajudar as empresas em crise devido à situação sanitária foi prolongado até junho de 2021, estando no entanto sujeito a novas regras e condições que vão depender da evolução da situação pandémica.As futuras regras podem ser consultados, por exemplo, no site da Horesca, em horesca.lu.

