Mais de 250 mil notas falsificadas retiradas de circulação

Cerca de 251 mil notas contrafeitas foram retiradas de circulação nos primeiros seis meses do ano, de acordo com números avançados pelo Banco Central Europeu (BCE). O valor corresponde a uma descida de 4,2% face ao mesmo período de 2018 e é o mais baixo desde o primeiro semestre de 2016.

Em comunicado, o BCE afirma que a probabilidade de receber uma nota falsa é baixa, quando comparada com o número de notas verdadeiras em circulação. Este tem subido a um ritmo estável: em 2018 o número e o valor de notas em circulação subiram 5,6% e 5,2%, respetivamente. Atualmente há, então, 22 mil milhões de notas em circulação com um valor total de 1,2 biliões de euros.

Na primeira metade do ano, as notas de 20 e 50 euros foram as mais falsificadas, representando 80% do total de contrafação. A maior parte das notas falsificadas – mais de 97% - foram encontradas na zona euro.

O BCE explica ainda que pode verificar, de forma simples, se uma nota é falsa: através do teste “tocar, observar e inclinar”. Pode ainda compará-la com outra nota, que pense ser verdadeira. Se tiver dúvidas sobre a autenticidade de uma nota, o melhor é contactar a polícia, o banco central ou outra instituição bancária.