A Comité de Conjuntura aprovou quase 700 pedidos de ajuda de empresas do Grão-Ducado. Ainda há empresas afetadas pelas intempéries de julho no país.

Crise pandémica

Mais de 11 mil pessoas abrangidas pelo desemprego parcial em janeiro

Catarina OSÓRIO A Comité de Conjuntura aprovou quase 700 pedidos de ajuda de empresas do Grão-Ducado. Ainda há empresas afetadas pelas intempéries de julho no país.

Apesar do recuo da taxa de desemprego em novembro, para níveis abaixo da pré-pandemia, a covid-19 continua a afetar o emprego no Luxemburgo. Em janeiro de 2022, 11.500 pessoas serão abrangidas pelo regime de desemprego, e a maioria devido à crise pandémica.

Segundo o Comité de Conjuntura, 674 pedidos de desemprego parcial foram validados para janeiro de 2022, e desses 608 estão relacionados com a pandemia. Cinquenta e quatro dizem respeito ao setor da indústria. Há ainda 11 pedidos de empresas que ainda sofrem com os impactos das inundações de 14 e 15 de julho no Grão-Ducado.

Na última reunião do Governo e parceiros sociais ficou a saber-se que o regime de desemprego parcial relacionado com a pandemia foi prolongado até, pelo menos, fevereiro do próximo ano.

No regime de desemprego parcial, a taxa de trabalho a tempo reduzido é fixada em 80% do salário horário normal bruto do empregado, com um limite máximo de 250% do salário mínimo social.



Desemprego parcial prolongado até fevereiro de 2022 Governo e parceiros sociais estiveram reunidos na segunda-feira para debater a situação das empresas. Várias medidas foram anunciadas para continuar a fazer face à crise provocada pela pandemia.

Ainda segundo o comunicado desta segunda-feira, foi ainda aceite o prolongamento dos planos de manutenção do emprego em setores vulneráveis desde que a duração do plano não passe de 28 de fevereiro de 2022. "O número de horas de trabalho perdidas não pode em caso algum exceder 25% do total das horas de trabalho mensais normais da empresa", explica o Ministério da Economia.

"As empresas e federações afetadas e que ainda não apresentaram uma alteração para prorrogar o seu plano em vigor a 31 de dezembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022 podem ainda enviá-lo para o secretariado, através do endereço electrónico emploi@eco.etat.lu, até 31 de dezembro", acrescenta ainda a tutela.

Desemprego cai para 5,3%, abaixo do nível pré-pandemia Há atualmente mais de 10 mil vagas de emprego por preencher na ADEM.

A taxa de desemprego recuou em novembro para os 5,3% no Grão-Ducado, "abaixo do nível pré-crise", divulgou esta segunda-feira o Statec. Há atualmente mais de 10 mil vagas de emprego por preencher na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.