Multas variam entre 1.250 euros e até mais de um milhão de euros.

Empresas

Mais de 100 multas a empresas que omitiram os beneficiários efetivos

Henrique DE BURGO Multas variam entre 1.250 euros e até mais de um milhão de euros.

A polícia grã-ducal emitiu "mais de 100 autuações" contra empresas que estavam em infração à lei, por omissão de inscrição dos beneficiários nos registos dentro dos prazos legais.

Entre 160 a 200 agentes foram mobilizados nas duas últimas semanas para uma grande operação, a fim de detetar infrações à lei sobre o Registo de Beneficiários Efetivos (RBE).

As entidades inscritas no registo de comércio e sociedade (RCS) do Luxemburgo estão orbrigadas a declarar os seus beneficiários efetivos ao RBE. Entre os visados estão empresas, grupos de interesse económico (incluindo grupos europeus), sucursais comerciais ou civis criados no Luxemburgo, associações sem fins lucrativos e fundações.

"Pandora Papers". Luxemburgo usado como plataforma intermediária para offshores Investigação jornalística mostra como centenas de políticos, entre os quais 35 líderes mundiais e três portugueses, escondem da tributação fiscal as suas fortunas. Fundo no Grão-Ducado terá servido para cobrir transações duvidosas de oligarcas russos para 'offshores'.

Este tipo de registo permite a identificação dos beneficiários pelo público e pelas autoridades nacionais responsáveis ​​pela luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

Acompanhados por representantes do Ministério Público, os agentes efetuaram verificações nas sedes ou moradas de várias entidades no Grão-Ducado. As autoridades referem, ainda, que foram assinaladas "várias omissões na publicação das contas anuais", que serão também reportadas ao Ministério Público.

Os agentes vão continuar as fiscalizações durante todo o verão. Em caso de incumprimento da lei sobre o RBE, os responsáveis arriscam uma multa entre 1.250 euros e 1.250.000 euros.

As entidades que não se encontrem na sua sede ou endereço correm ainda o risco de uma liquidação judicial.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.