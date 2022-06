A SNHBM construiu um número recorde de casas para habitação acessível em 2021, mas as listas de espera continuam a crescer.

Mais de 10 mil agregados à espera de arrendar ou comprar casa

Simone MOLITOR No ano passado, a Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) construiu um novo número recorde de casas: 300 unidades foram concluídas, apesar da crise sanitária e da consequente escassez de matérias-primas, em comparação com 200 em 2020.

"A pandemia e agora a guerra na Ucrânia estão obviamente a ter um impacto no trabalho da nossa empresa e no sector da construção em geral. Os preços estão a subir e as obras estão a andar mais lentamente. No entanto, ao longo deste tempo, fizemos o nosso melhor para cumprir a nossa missão e continuar a criar habitações acessíveis", disse Annick Rock, presidente do conselho de administração, na semana passada, durante a apresentação do relatório anual.

A SNHBM tem mais de 100 anos de experiência na criação de habitação pública acessível, tanto para arrendamento como para venda. Para além da missão principal, existem projetos que contribuem para a dinamização dos bairros, tais como creches, lojas, parques de estacionamento e praças públicas. Os apartamentos ou casas são atribuídos com direito de recompra durante 99 anos. "Este é um ponto importante. As casas não são colocadas no mercado livre, mas permanecem em mãos públicas e podem depois ser transmitidas a clientes posteriores", explicou Rock.

Mais de 1.000 casas em construção

O objetivo é completar 300 unidades habitacionais por ano, mas também iniciar cerca de 300 novas unidades. "Atingimos esta meta em 2021. Cerca de metade destas são unidades de arrendamento. No total, estão atualmente em construção 1.076 habitações acessíveis em 25 locais", continuou a presidente do conselho.

Destes, 625 estão à venda. "A cooperação com os municípios é muito importante. Estamos também a tentar satisfazer a procura de formas alternativas de alojamento, tais como o alojamento partilhado. O número de estaleiros de construção do SNHBM aumentou significativamente desde 2015. Mais de 1.000 unidades habitacionais em construção é realmente um número enorme a gerir. Em tempos de covid e guerra, é um desafio ainda maior", sublinhou também o diretor da empresa de habitação, Guy Entringer.

A empresa está principalmente bem representada no sul e no centro, mas no futuro também quer ser mais ativa no norte do Grão-Ducado. "A pandemia não teve apenas impacto nos estaleiros de construção, mas também no trabalho interno. Estamos habituados a ser produtivos e a trabalhar eficazmente. Nos últimos dois anos tivemos de nos adaptar, mas tem funcionado bem. Os métodos de trabalho foram adaptados à situação", avaliou Rock. Entretanto, o número de empregados quase duplicou desde 2014, atingindo 141 no final do ano passado (136 a tempo inteiro).

Há 7.494 pessoas à espera de comprar casa

No ano passado, foram vendidos 73 apartamentos e 81 casas unifamiliares. O preço médio da habitação subsidiada foi de 3.917 euros por metro quadrado em 2021. "Há 7.494 pessoas estão atualmente na lista de espera da SNHBM porque estão interessadas em comprar um imóvel. No ano passado, 1.951 pessoas inscreveram-se ou renovaram o seu registo", declarou.

Annick Rock descreveu o desenvolvimento progressivo das habitações de arrendamento subsidiadas como uma das prioridades. "A procura está a crescer. Atualmente arrendamos 427 unidades. Em 2021, havia 349 e em 2020, 311. Portanto, mais uma vez, há um aumento claro." O preço médio de arrendamento é atualmente de 4,10 euros por metro quadrado e há 3.742 pessoas estão à espera. Em 2021, 1.454 pessoas interessadas inscreveram-se ou renovaram o registo.

O diretor da SNHBM, Guy Entringer, relatou com orgulho o progresso do grande projeto "Elmen". Como é sabido, três aldeias com até 800 unidades habitacionais serão construídas em Olm, numa área de 27 hectares. "Cerca de metade da primeira aldeia, ou cerca de 200 unidades habitacionais, está atualmente em construção." Além disso, todas as outras atividades que fazem parte de uma aldeia estão a ser levadas a cabo.

Famílias com dois ou mais filhos têm prioridade

Os primeiros residentes foram recebidos na semana passada para uma visita guiada ao local. A entrega das chaves terá lugar no outono. "Têm de estar conscientes de que primeiro vão viver num grande estaleiro de construção", disse Entringer, que falou de uma "grande aventura".

"Geessewee", outro grande projeto de 183 unidades está atualmente em construção em Beles, no sudoeste do país. Foi lançada há alguns dias uma nova fase de venda para 37 casas unifamiliares adicionais. Os interessados podem apresentar as suas candidaturas até 13 de julho. Por um lado, as condições padrão da SNHBM devem ser cumpridas e, por outro lado, é dada prioridade àqueles que têm uma ligação com o município, ou seja, os atuais residentes ou trabalhadores. "O número de crianças também desempenha um papel. É dada prioridade às famílias com dois ou mais filhos. O objetivo é preencher o melhor possível estas unidades", explicou o diretor.

Um olhar para o futuro também permite estar confiante: a SNHBM tem reservas de terrenos para 3.000 habitações em 20 locais. "Mas os terrenos ainda não estão prontos para construção e encontram-se em fases muito diferentes do plano de desenvolvimento parcial (PAP)", assinalou Entringer. A construção de outro grande projeto está prevista para a segunda metade de 2023 na avenida John F. Kennedy em Kirchberg. "Em colaboração com o Fundo Kirchberg, estão a ser projetados nove edifícios que terão entre cinco e 14 andares. Os apartamentos em seis edifícios serão arrendados ou vendidos nos termos da SNHBM. Estão a ser construídos três edifícios residenciais para o Fundo Kirchberg", detalhou.

Ordem da candidatura não influencia seleção

Entretanto, o volume de negócios aumentou 32% em relação ao ano financeiro de 2020 (devido ao aumento do número de unidades habitacionais concluídas). O resultado líquido ascende a mais de 3,1 milhões de euros, menos 41% do que no ano anterior. "Este ainda é um bom resultado, mas reflete o contexto. Vendemos os apartamentos a preços fixos, que não indexamos. Mas o mercado por detrás dele subiu acentuadamente, pelo que as margens estão a diminuir. Esta é uma consequência. E também empregamos 12% mais pessoas do que em 2020", salientou o diretor da SNHBM.

Não é preciso ir a correr para os escritórios da ASNHBM para apresentar a sua candidatura o mais depressa possível e assim garantir um lugar no topo da lista de espera. "As pessoas que são consideradas para habitação social ou uma casa dependem de outros fatores. Cingimo-nos a critérios objetivos. Quer se candidate no primeiro dia ou pouco antes do prazo é irrelevante", precisou Entringer.

