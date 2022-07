Saiba em que situações a lei permite manter alguns estaleiros abertos.

Agosto

Mais de 1.200 trabalhadores da construção com mexidas nas férias coletivas

Mais de 1.200 trabalhadores da construção vão ter de trabalhar, em algum momento, durante as férias coletivas do setor, de 29 de julho a 21 de agosto, disse à Rádio Latina fonte da Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM).

Leia mais aqui.



