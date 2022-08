Em 2021, 76,2% dos jovens com idades entre os 15 e os 29 anos dedicavam-se apenas aos estudos, de acordo com um novo estudo do Eurostat.

Emprego

Maioria dos estudantes do Luxemburgo está fora do mercado de trabalho

Maria MONTEIRO Em 2021, 76,2% dos jovens com idades entre os 15 e os 29 anos dedicavam-se apenas aos estudos, de acordo com um novo estudo do Eurostat.

Os mais recentes dados do gabinete de estatística da União Europeia (UE) sobre participação jovem na educação e no mercado de trabalho e desemprego jovem, divulgados esta segunda-feira, mostram que 76,2% dos estudantes do Grão-Ducado estavam fora do mercado de trabalho em 2021, valor que se aproxima da média europeia de 73,4%, que não estava nem empregada nem desempregada.

Luxemburgo com a maior taxa de jovens que terminam o ensino superior Os Estados europeus estabeleceram como objetivo 45% de jovens adultos a terminar um curso superior em 2030, uma meta que o Luxemburgo já ultrapassou há dez anos atrás.

Por outro lado, 19,2% dos jovens tinham emprego e 4,7% estavam desempregados, em comparação com os 23,4% e 3,3%, respetivamente, que se encontravam na mesma situação a nível europeu. "A rapidez com que os jovens transitam do ensino para o mercado de trabalho varia muito entre os Estados-membros", contextualiza o Eurostat em comunicado.

Portugal ocupa o 10° lugar na tabela

Se, em alguns países, começam a trabalhar a tempo parcial durante a semana ou ao fim de semana ao mesmo tempo que estudam, noutros só integram o mercado de trabalho após concluírem a educação formal. Segundo o Eurostat, esta diferença é determinada pelos "sistemas de educação e formação, assim como outros fatores como as caraterísticas do mercado de trabalho nacional e fatores culturais".

Em Portugal, o número de jovens estudantes fora do mercado de trabalho é de 86,9%, valor que o posiciona acima da média comunitária e em 10.º lugar entre os países com mais jovens nesta condição. Entre aqueles que já começaram a trabalhar, 10,3% estão empregados e 2,9% desempregados.

Habitantes do Luxemburgo têm mais emprego e o maior poder de compra da UE Dois anos após o início da pandemia, o Luxemburgo continua a subir nos padrões de emprego e de poder de compra na União Europeia, que é mais de duas vezes e meia superior à média.

Em 2021, a maior percentagem de trabalhadores-estudantes foi registada na Holanda (70%), seguida pela Dinamarca (49%) e pela Alemanha (42%). Em contrapartida, os países com menor número de estudantes no mercado de trabalho eram a Roménia (2%), Eslováquia (4%) e Hungria e Bulgária (5%).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.