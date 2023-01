Espanha e Portugal obtiveram em junho a aprovação de Bruxelas para se retirarem do sistema tarifário europeu.

Crise energética

Madrid quer prolongar mecanismo ibérico para fixar preço do gás até 2024

O Governo espanhol disse esta segunda-feira que vai pedir a Bruxelas a prorrogação do limite de preços da eletricidade, introduzido como parte da "exceção ibérica", até ao final de 2024, na esperança de que haja uma reforma estrutural das regras europeias.

"Queremos continuar a beneficiar desta medida excecional aplicada em Espanha e Portugal e que, em princípio, só é válida até maio", disse a ministra espanhola da Transição Ecológica, Teresa Ribera, numa entrevista ao canal de televisão Antena 3.

"Vamos portanto pedir que a aplicação desta solução ibérica seja prolongada até que as regras europeias sejam alteradas", acrescentou, dizendo esperar que este regime excecional permanecesse em vigor "pelo menos até ao final de 2024".

"Sabemos" que a implementação de novas regras de mercado na Europa "pode levar muito tempo", justificou.

Num cenário de subida de preços ligada à guerra na Ucrânia, Madrid e Lisboa obtiveram em junho a aprovação de Bruxelas para se retirarem do sistema tarifário europeu, devido à falta de interconexões com o resto da União Europeia, que penaliza os seus consumidores.

Reforma deve "reduzir volatilidade dos preços"

Este regime derrogatório, que na prática permite limitar o preço do gás utilizado na produção de eletricidade, conduziu a uma queda acentuada dos preços em Espanha e Portugal nos últimos meses. No entanto, em teoria, está previsto que termine a 31 de maio de 2023.

O preço da eletricidade é fixado nos mercados europeus pelo princípio do "custo marginal", o que implica tomar como referência o preço da última capacidade de produção utilizada para equilibrar a rede, ou seja, atualmente o das centrais elétricas alimentadas a gás.

Acusando este sistema de fazer subir os preços, vários países querem reformá-lo, incluindo Espanha, mas também França e Itália.

Mas as discussões têm sido adiadas nos últimos meses, com outros países, como a Áustria e os Países Baixos, a preferirem confiar na livre concorrência ou no aumento das interconexões de rede no continente para fazer baixar os preços.

Esta reforma é necessária para "reduzir a volatilidade dos preços da eletricidade" e "garantir o desenvolvimento das energias renováveis", disse Ribera, acrescentando que Madrid fará "novas propostas" à Comissão para "modernizar" as regras europeias.

