Mário Centeno entre os favoritos para liderar o FMI

Na reunião de hoje do G7, em Chantilly, os nomes para dirigir o FMI irão ser abordados e o ministro português poderá perceber as hipóteses que tem.

O ministro das Finanças português e atual presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, é um dos quatro nomes apontados para suceder a Christine Lagarde na direção do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O anúncio é feito pelo Político e pelo Wall Street Journal (WSJ) que avança com os outros três nomes para este importante cargo: o holandês Jeroen Dijsselbloem, o ex-vice presidente da Comissão Olli Rehn e Nadia Calviño, atual ministra da Economia espanhola.

O português que tem colhido elogios na comissão europeia e recebeu em janeiro o prémio de melhor ministro das Finanças na Europa, pela revista do Financial Times 'The Banker', pela sua função como presidente do Eurogrupo, vê agora o seu nome ser escolhido para um das mais prestigiados cargos institucionais do mundo: a liderança do FMI.

Segundo o WSJ, esta lista foi falada ontem à margem da reunião dos ministros das finanças do G7, em Chantilly, França, no final do mesmo dia em que Christine Lagarde anunciou a saída oficial da direção do FMI, para ocupar o lugar de presidente do Banco Central Europeu (BCE).

Horas depois, entre os participantes da reunião do G7 com a presença dos ministros das finanças das ‘poderosas’ Alemanha, Itália, França e Reino Unido já se falava nos melhores nomes para suceder a Lagarde.

Hoje mesmo, nesta reunião em Chantilly, onde estará Mário Centeno, os nomes para dirigir o FMI irão de novo ser abordados e o ministro português poderá perceber as hipóteses que tem. A decisão sobre a escolha terá de ser tomada até ao final do mês. Embora estes ministros das Finanças do G7 possam discutir previamente as nomeações para a direção deste importante organismo, a escolha final para diretor-geral caberá aos 24 membros da comissão-executiva do FMI.