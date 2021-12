Cerca de 75% dos trabalhadores no Grão-Ducado são estrangeiros, dos quais 60 por cento são transfronteiriços. Mesmo asssim, não chegam para as necessidades do país. O que falta fazer para atrair mais trabalhadores qualificados?

Mão-de-obra no Luxemburgo não é suficiente. Economista defende que é preciso atrair imigrantes

Paula DE FREITAS FERREIRA Cerca de 75% dos trabalhadores no Grão-Ducado são estrangeiros, dos quais 60 por cento são transfronteiriços. Mesmo asssim, não chegam para as necessidades do país. O que falta fazer para atrair mais trabalhadores qualificados?

Antes de tudo, os números. No final de outubro havia mais de 11 mil vagas disponíveis na Agência de Desenvolvimento do Emprego (ADEM) e "atualmente cerca de 75% da mão-de-obra no Grão-Ducado é de outra origem que não luxemburguesa. Entre esses trabalhadores estrangeiros, cerca de 60% são trabalhadores transfronteiriços", sublinha Michel Beine, professor de Economia Internacional da Universidade do Luxemburgo e membro do Conselho Científico da fundação IDEA. O economista defende mudanças na política de imigração para atrair mão-de-obra qualificada de fora da UE.

A verdade, como sublinha Beine no seu artigo intitulado "Mão-de-obra estrangeira qualificada no Luxemburgo: o papel da política de imigração", é que a população residente no Grão-Ducado não é suficiente para ocupar as vagas existentes e atrair talentos para o país, sobretudo os extra-comunitários (de fora da UE), é uma tarefa hercúlea. Por isso, o economista defende que a política de imigração deve ser suficientemente atrativa para facilitar a entrada destes profissionais.

"Muitos setores em que a economia luxemburguesa se especializou, como gestão de fundos, serviços financeiros ou de logística empresarial, para citar alguns, devem recrutar constantemente trabalhadores com conhecimento profundo para garantir a sua sustentabilidade e desenvolvimento", lembra Michel Beine, que evoca os números acima apresentados no seu artigo: 75% da mão-de-obra no Grão-Ducado é estrangeira e 60% são trabalhadores transfronteiriços – nem sequer residem no país, por isso não são considerados imigrantes.

Apenas 10% dos imigrantes não são oriundos de países da UE

E 90% dos residentes estrangeiros (260 000) são oriundos da União Europeia e não são, portanto, em virtude do princípio de livre circulação nos 27, sujeitos a restrições impostas no quadro da política de imigração luxemburguesa. Sobram então 10% dos imigrantes (29.000) que não são oriundos de países da União Europeia. Uma fatia pequena justificada não pela pouca atração pelo mercado de trabalho luxemburguês, mas pelas restrições impostas pela política de imigração do Luxemburgo para todos aqueles que não são cidadãos da UE.

O economista defende, por isso, que dada a escassez de trabalhadores em vários setores, que se torne mais fácil obter um visto de trabalho permanente para estes trabalhadores qualificados (destacamento por razões de trabalho) e que seja mais simples obter o estatuto do trabalhador transferido temporariamente.

Sugere ainda que se proceda a uma atualização da lista de profissionais em défice no Grão-Ducado (a última lista data de 2015).

