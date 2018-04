A Bolsa do Luxemburgo encerrou esta sexta-feira a sessão em queda, a perder 0,79%, depois dos excelentes resultados de ontem. O principal índice luxemburguês acompanhou as principais bolsas europeias que também encerraram em terreno negativo.

LuxX Index volta a cair

O LuxX Index fechou a semana a cair 0,79%, desvalorizando para os 1.515,0137 pontos. A liderar as quedas esteve a ReinetInvest (-4,69%), seguida da Arcelor Mittal (-2,44%) e da Aperam (-1,51%). A equilibrar a balança, há a registar os ganhos da Société Européenne des Satellites (+1,88%) e do RTLGroup (+1,19%).

No resto da Europa, as principais bolsas também encerraram em terreno negativo, devido aos receios de um agravamento da tensão comercial entre Estados Unidos e China, mas com descidas menores. Madrid recuou 0,60%, Frankfurt 0,52%, Paris 0,35% e Londres 0,22%.

Em Lisboa, o PSI20 registou uma queda de 1,25%, pressionado sobretudo pela Mota-Engil, que desceu 7,65%.

