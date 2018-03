A Bolsa do Luxemburgo voltou hoje ao terreno negativo, ao perder 1,81%, contrariando a tendência da maioria das bolsas europeias.

LuxX Index tomba 1,81%

O LuxX Index fechou o dia a tombar 1,81%, caindo para os 1.500,6891 pontos. Os maiores pesos pesados da bolsa luxemburguesa registaram grandes quedas: Arcelor Mittal (-1,92%), Aperam (-2,96%), Société Européenne des Satellites (-2,20%) e ReinetInvest (-2,66%).

No resto da Europa, Madrid subiu 0,86%, Londres 0,64% e Paris 0,29%, mas Frankfurt registou uma descida de 0,25%.

Em Portugal, a bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma descida de 0,33% no índice PSI20. A Mota-Engil liderou as perdas com um recuo de 6,03%.

Paulo Dâmaso c / Lusa



