LuxX Index: terceira sessão em queda

A Bolsa do Luxemburgo encerrou pela terceira sessão consecutiva em queda, após fechar hoje a perder 0,42%, acompanhando a maioria das principais praças europeias.

O LuxX Index perdeu 0,42%, desvalorizando para os 1.563,4012 pontos, apesar do desempenho bastante positivo da gigante do aço Arcelor Mittal que trepou 4,09%.

Contudo, a quebra de outros três pesos pesados da bolsa luxemburguesa afundou o principal índice local: Société Européenne des Satellites (-4,12%), ReinetInvest (-1,32%) e RTLGroup (-1,01%).

No resto da Europa: Londres, Paris e Madrid fecharam 'no vermelho' (com quedas de 0,32%, 0,24% e 0,52%, respetivamente). Frankfurt fechou 'no verde', com uma ligeira subida de 0,01%.

Em Lisboa, o PSI20 encerrou hoje no verde, ganhando 0,16%, com a Altri a liderar ganhos (+2,35%) e a Jerónimo Martins a encabeçar as perdas (-0,84%).

Paulo Dâmaso c/ agências

