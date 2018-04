A bolsa do Luxemburgo encerrou hoje em alta, com o índice LuxX Index a somar 2,23% para 1.527,1972 pontos, acompanhando a forte subida registada nas bolsas europeias.

LuxX Index sobe 2,23% em dia de fortes ganhos nas bolsas europeias

Das nove contadas que integram o LuxX Index, a gigante do aço Arcelor Mittal trepou 5,90%, enquanto a Aperam valorizou 3,39%. A Société Européenne des Satellites também fechou o dia a ganhar 2,92%, assim como o RTLGroup, que subiu 1,66%. Os ganhos do dia poderiam ter sido maiores não fosse o registo negativo da ReinetInvest, que tombou 3,24%.

No resto da Europa, as subidas foram mais acentuadas. Frankfurt ganhou 2,90%, Paris 2,62%, Madrid 2,39% e Londres e Milão 2,35%, com a inquietação em relação à disputa comercial entre a China e os Estados Unidos a dissipar-se.

Em Lisboa, o PSI20 encerrou em alta, a somar 2,09%. O BCP liderou as subidas com mais 5,13% (0,27 euros).

