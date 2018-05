O principal índice da Bolsa do Luxemburgo, o LuxX Index, fechou hoje em queda acentuada, ao perder 2,5%, em contraciclo com as principais bolsas europeias.

LuxX Index derrapa 2,5%

Paulo DÂMASO O principal índice da Bolsa do Luxemburgo, o LuxX Index, fechou hoje em queda acentuada, ao perder 2,5%, em contraciclo com as principais bolsas europeias.

O LuxX Index perdeu esta terça-feira 2,5%, desvalorizando para os 1.659,3452 pontos, arrastado pelos desempenhos negativos da ReinetInvest (-9,14%), da Société Européenne des Satellites (-5,13%), da Aperam (-1,97%) e da Arcelor Mittal (-0,98%).

No resto da Europa, Paris subiu 0,23%, Londres avançou 0,16%, enquanto Madrid caiu 0,49% e Frankfurt perdeu 0,06%.

Em Lisboa, o PSI20 fechou hoje a subir 0,12%, com a Navigator e a Altri a subirem mais de 4% e a EDP a voltar a ser o título mais negociado.



(c/ Lusa)



