LuxX Index continua em queda

As eurodeputadas Ana Gomes e Evelyn Regner pressionam Pierre Gramegna, ministro luxemburguês das Finanças, para que responda às 16 questões que lhe colocaram numa carta que se seguiu à sua visita do passado dia 5 de fevereiro à estrutura do Freeport, no aeroporto de Findel, que tem suscitado polémica desde a inauguração, em setembro de 2014.