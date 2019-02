Luxleaks. Tribunal dos Direitos do Homem aceita recurso de Raphaël Halet

O ministro da Economia, Étienne Schneider, apresentou hoje "um projeto inovador" para a chamada revolução industrial 4.0. Batizado "Factory of the Future" (Fábrica do Futuro), o sistema permite digitalizar integralmente as encomendas de uma das maiores empresas mundiais, tendo contado com um contributo de 3,4 milhões de euros do Estado luxemburguês.